Jordan erklärte in ihrem Bericht, dass die Kreisvereinigung der MIT Osterholz im Jahr 2012 wieder reaktiviert worden war. In den vergangenen Jahren hat dann eine Vielzahl interessanter Veranstaltungen stattgefunden, bei denen Unternehmer und Selbstständige aus erster Hand Informationen zu wirtschaftspolitischen Themen erhielten. Jordan dankte dem Vorstand für die engagierte Arbeit und insbesondere auch dem Verdener Kreisverband der MIT um den Kreisvorsitzenden Andreas Mattfeldt, mit dem eine gute Zusammenarbeit gepflegt wurde.

Hansmann stellte in seiner Vorstellungsrede dar, dass der Mittelstand das Fundament der deutschen Wirtschaft und die treibende Kraft für Wachstum, Innovation und Beschäftigung in unserem Land sei. Als Problemfelder für mittelständische Unternehmer sieht er insbesondere den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und speziell in Handwerksberufen auch an Auszubildenden. Hier möchte er in seiner Amtszeit einen Arbeitsschwerpunkt setzen, ebenso wie im Bereich der Digitalisierung, die den Mittelstand vor große Herausforderungen stellt.

Als Stellvertreter stehen Hansmann zukünftig der Schwaneweder Unternehmer Werner Musfeld und der Ritterhuder Apotheker Arne Fischbach zur Seite. Zum Schatzmeister der MIT Osterholz wurde der Lilienthaler Zahnarzt Nicolas Laack gewählt. Als Beisitzer komplettieren jetzt Ralf Gohlisch, Pascal Holz, Stefan Haake und der Landtagsabgeordnete Axel Miesner den Vorstand.