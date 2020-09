Vanessa Kirby vor der Premiere des Films «Pieces of a Woman» in Venedig. Foto: Gian Mattia D'alberto - Lapresse/Lapresse via ZUMA Press/dpa (Gian Mattia D'alberto - Lapresse / dpa)

Die britische Schauspielerin Vanessa Kirby, bekannt aus „Mission: Impossible - Fallout“ und der Serie „The Crown“, war am Wochenende gleich mit zwei Filmen beim Festival Venedig vertreten.

Die 32-Jährige stellte zuerst das Drama „Pieces of a Woman“ über eine Mutter vor, die ihr Neugeborenes verliert. „The World to Come“ hingegen erzählt von einer lesbischen Liebe im 19. Jahrhundert. Beide Werke laufen bei den Festspielen im Wettbewerb und konkurrieren um den Goldenen Löwen.

Schauspielerin Kata Wéber (l-r), Regisseur Kornél Mundruczó und Vanessa Kirby bei der Premiere des Films «Pieces of a Woman» in Venedig.

„Ich habe etwas gesucht, das mir Angst machte“, erklärte Kirby laut Biennale-Tweet zu ihrer Rolle in „Pieces of a Woman“. „Ich habe versucht, mich in die Frauen hineinzuversetzen, mit denen ich sprach, und versuchte, ihren enormen Schmerz darzustellen.“ Neben Kirby, die in „The Crown“ Prinzessin Margaret verkörperte, sind in dem Drama Shia LaBeouf und Ellen Burstyn zu sehen. Regie führte der Ungar Kornél Mundruczó („White Dog“).

„The World to Come“, dessen Premiere Sonntagabend auf dem Programm stand, basiert auf einer Kurzgeschichte und spielt laut Produktionsangaben in den 1850er Jahren an der US-Ostküste. Dort trifft die Farmersfrau Abigail (Katherine Waterston) auf Tallie (Kirby). Oscarpreisträger Casey Affleck („Manchester by the Sea“) spielt Abigails Mann und produzierte den Film mit. Die in Norwegen geborene Mona Fastvold führte Regie.

