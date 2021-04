Macaulay Culkin ist Vater eines Sohnes geworden. Dies bestätigten der 40-Jährige und seine Partnerin, Schauspielerin Brenda Song, in einem Statement gegenüber dem US-Magazin "Esquire". (2018 Getty Images/Jeff Kravitz/FilmMagic)

1990 machte „Kevin - Allein zu Haus“ den damals zehnjährigen Macaulay Culkin über Nacht zum Star. Nun ist der mittlerweile 40 Jahre alte Schauspieler zum ersten Mal Vater geworden, wie er und seine Partnerin Brenda Song (33) gegenüber dem US-Magazin „Esquire“ bestätigten. Der erste Sohn des Paares, Dakota Song Culkin, sei am 5. April in Los Angeles zur Welt gekommen. „Wir sind überglücklich,“ heißt es in dem Statement. Der kleine Dakota soll nach Culkins Schwester benannt sein, die 2008 im Alter von 30 Jahren bei einem Autounfall verunglückte.

Auch Culkins Freundin war ein Kinderstar

Brenda Song (33) und Macaulay Culkin (40) lernten sich bei Dreharbeiten kennen. Nun ist das Paar zum ersten Mal Eltern geworden. (2018 Kevin Mazur/Getty Images for Stand Up To Cancer)

Macaulay Culkin und Brenda Song lernten sich bei den Dreharbeiten der Tragikkomödie „Changeland“(2019) kennen, seit 2017 sollen die beiden liiert sein. Auch Song startete ihre Karriere als Kinderstar: Anfang der 2000er stand sie mehrere Jahre lang für die Disney-Channel-Serien „Hotel Zack & Cody“ und später „Zack & Cody an Bord“ als verwöhnte Tochter eines Hotelbesitzers vor der Kamera.

Bevor Culkin seine jetzige Partnerin kennen lernte, war er acht Jahre lang mit der US-Schauspielerin Mila Kunis („Bad Moms“) zusammen. 2011 ging die Beziehung in die Brüche. Zuvor war Culkin vier Jahre lang mit der Theaterschauspielerin Rachel Miner verheiratet.