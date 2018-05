Dörverden-Westen

Vatertag und Muttertag im Amtshaus Westen

FR

Dörverden-Westen. Am Donnerstag, 10. Mai (Himmelfahrt), bietet das Mehrgenerationenhaus Dörverden im Amtshaus Westen, zusätzlich zu seiner großen Auswahl an Kuchen und Torten einen Linseneintopf – auch vegetarisch – an.