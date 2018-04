Erstes Ziel ist die Stadt Leer, wo am Vormittag eine Hafenrundfahrt geplant ist. Dann folgt eine kurze Fahrt nach Moormerland-Rorichum in der Umgebung von Leer. Dort gibt es mittags in einem Lokal ein Büfett mit „Sniertje-Braten“, einer ostfriesischen Spezialität. So gestärkt ist das Leeraner Miniaturland das nächste Ziel. Dieses bildet die Region mitsamt ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten auf inzwischen mehr als 1000 Quadratmetern in einer einzigartigen Modelllandschaft im Maßstab 1:87 originalgetreu ab. Im Park der Anlage gibt es noch viele verschiedene Gärten zu sehen und eine Garteneisenbahn mit mehr als einem Kilometer Schienenlänge. Das Café Leuchtturm im Park hält für seine Gäste Kaffee und Tee, leckeren Kuchen und ausgesuchte Torten bereit. Start der Ausflugsfahrt ist um 8.10 Uhr am Schützenhaus in Grasdorf und um 8.30 Uhr am ZOB in Oyten. Anmeldungen für die Fahrt werden bis 5. Mai bei Peter Müller unter Telefon 0 42 07 / 21 22 oder per E-Mail an ov-oyten@vdk.de erbeten. Auch Nichtmitglieder sind zu den Veranstaltungen des VDK herzlich willkommen. Weitere Informationen über den Sozialverband gibt es außerdem unter www.vdk.de/ov-oyten im Internet.