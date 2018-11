Hambergen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

VdK Hambergen lädt zur Weihnachtsfeier ein

FR

Hambergen. Der VdK-Ortsverband Hambergen lädt seine Mitglieder und Freunde zur Weihnachtsfeier am Freitag, 7. Dezember, in das Landgasthaus Dierks, Viehspecken 1 in Vollersode ein.