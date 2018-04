Dabei wird noch einmal der für den 26. Mai geplante gemeinsame Tagesausflug mit dem VDK-Ortsverband Posthausen nach Leer vorgestellt.

In Leer ist am Vormittag eine Hafenrundfahrt geplant, und mittags gibt es in einem Lokal in Moormerland-Rorichum ein Büfett mit „Sniertje-Braten“, einer ostfriesischen Spezialität. So gestärkt ist das Leeraner Miniaturland das nächste Ziel. Dieses Miniaturland bildet die Region mitsamt ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten auf inzwischen mehr als 1000 Quadratmetern in einer einzigartigen Modellandschaft im Maßstab 1:87 originalgetreu ab. Im Park der Anlage gibt es viele verschiedene Gärten zu sehen sowie eine Garteneisenbahn mit über einem Kilometer Schienenlänge.

Für den Tagesausflug werden auch beim Klönschnack Anmeldungen entgegengenommen. Selbstverständlich wird auch Kaffee getrunken, und es kann zwanglos geklönt werden. Auch Nichtmitglieder sind zu den Veranstaltungen des VDK herzlich willkommen. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Aufgaben des Sozialverband VDK finden sich auch im Internet unter der Adresse www.vdk.de/ov-oyten.