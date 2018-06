Der Seemanns-Chor Vegesack nahm am Shanty-Festival in Seelze teil und wetteiferte dort gemeinsam mit neun anderen Chören um die Gunst der Zuhörer. Auf dem Rathausplatz in Seelze ging es bei durchwachsenem Wetter hoch her. Ein überaus freundliches Publikum empfing den Seemanns-Chor Vegesack mit seiner Chorleiterin Birgitt Kropp mit tosendem Beifall und Schwung auf den Stühlen. Alles in allem war es ein gelungener Tag. Der Dank der Vegesacker geht an den Lohnder Shanty-Chor für die tolle Organisation. Am Sonntag, 17. Juni, um 17 Uhr gibt der Seemanns-Chor Vegesack ein Konzert in der Kirche Posthausen. Der Eintritt ist frei.