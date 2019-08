Der Vegesacker Markt findet in diesem Jahr schon zum 211. Mal statt. (Christian Kosak)

30. August: Vegesacker Markt

Der 211. Vegesacker Markt beginnt um 14 Uhr traditionell mit einem Festumzug. Fast 1000 Teilnehmende in 40 Gruppen sorgen für gute Stimmung in den Straßen. Anschließend wird die Eröffnungsansprache, inklusive Böllerschüssen und Bonbonregen, gehalten. Bis 23 Uhr können die Besucher Achterbahn fahren und kulinarische Köstlichkeiten wie Schmalzkuchen oder die größte rollende Bratwurst Deutschlands genießen.

Am Sedanplatz 1, 28757 Bremen

Beim Übersee-Festival kommt Bremens Musikszene zusammen. (Christina Kuhaupt)

30. - 31. August: Überseefestival

Bereits zum neutnen Mal findet das als Sommerfest der Bremer Musikszene angefangene Überseefestival statt. Seit 2017 tritt auf den zwei Open-Air-Bühnen ein rein bremisches Line-Up auf. Auch das gastronomische Angebot wird durch regionale Partner unterstützt. Zudem gibt es einen neuen Stand, der individualisierbare Festival-Shirts verkauft. An beiden Tagen findet das Festival zwischen 18 und 1 Uhr statt.

Altes Zollamt, Hansator 1, 28217 Bremen

30. August - 1. September: Die Nacht der schönen Künste

Anlässlich des 200. Geburtstags der Bremer Stadtmusikanten in diesem Jahr wird in das Studio der Künstlerin Ruth Cordes eingeladen, um die Geschichte der Stadtmusikanten weiterzuerzählen. Mit der Unterstützung von sieben Künstlern und der Sängerin Nia Wohlgemuth wurde ein Programm mit Ausstellungen zusammengestellt, das an allen drei Tagen von 17 Uhr bis Mitternacht stattfindet. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden Sie hier.

Studio Ruth EECordes, Marterburgstraße 7a, 28195 Bremen

31. August: Drachenfest auf der Weserpromenade

Wie auch schon in den vergangenen Jahren findet wieder das beliebte Drachenfest auf der Weserpromenade statt. Wenn der Wind mitspielt, sind viele bunte Motivdrachen in der Luft zu bewundern. Für ein Kinderprogramm wird darüber hinaus gesorgt. Die Veranstaltung läuft von 11 bis 17 Uhr.

Waterfront, AG-Weser-Straße 3, 28237 Bremen

31. August: Christopher Street Day Bremen

Nachdem vor 40 Jahren der erste Christopher Street Day Deutschlands in Bremen stattgefunden hatte, steht die diesjährige Demonstration unter dem gleichnamigen Motto. Um 12 Uhr geht es am Altenwall los, Ort der Kundgebung ist der Goetheplatz/Am Wall, danach ist noch bis Mitternacht Programm. Die Route der Demo ist barrierefrei gehalten. Weitere Informationen sind hier zu finden.

Bremer Innenstadt

La Strada entdeckt Bremen Nord im Knoop Park in St. Magnus. (La Strada)

1. September: Fockes Fest

Wie jedes Jahr im September findet Fockes Fest als Stadtteilfest von Schwachhhausen statt. Von 14 bis 18 Uhr gibt es Infostände, kulinarische Köstlichkeiten und ein vielfältiges Bühnenprogramm. Musik von den Schülerbands der umliegenden Schulen, ein Showprogramm von Bremern 1860 mit Tanz, Taekwondo und Cheerleading und einiges mehr sorgen auf der Bühne für Unterhaltung während im Park Butterkuchen aus dem Steinofen, Gegrilltes, Eis und vieles mehr genossen werden kann. Auch ein Bücherflohmarkt und eine Kreativ-Werkstatt gehören mit dazu. Für Erwachsene beträgt der Eintritt zwei Euro, Kinder sind kostenlos.

Fockemuseum, Schwachhauser Heerstraße 240, 28213 Bremen

1. September: La Strada entdeckt den Bremer Norden

Im historischen Knoops Park werden internationale Künstler die Grünanlage in Burglesum im Ortsteil St. Magnus mit Leben füllen. Unter freiem Himmel können sich die Besucher in zwei Touren von Theater, Musik und Clownerie verzaubern lassen. Die Touren mit ausgesuchten Künstlern entlang des Weges beginnen am Haupteingang. Die erste findet von 14 bis 15:30 Uhr statt, die zweite von 16:45 bis 19 Uhr. Wer es nicht rechtzeitig schafft, kann jederzeit zu den Spaziergängen dazustoßen. Zudem gibt es eine durchgehende theatrale Installation, sowie leckere Erfrischungen und kulinarische Leckereien.

Knoops Park, Auf dem Hohen Ufer, 28759 Bremen