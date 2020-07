Deutsche bezahlen ihre Internetkäufe am liebsten per Rechnung. Foto: Christin Klose/dpa-tmn (Christin Klose / dpa)

Die Verbraucher in Deutschland kaufen im Internet nach

wie vor am liebsten auf Rechnung ein. Fast ein Drittel aller

Online-Käufe (32,8 Prozent) wurden 2019 per Rechnung bezahlt, wie das

Kölner Handelsforschungsinstitut EHI am Dienstag berichtete.

Das seien noch einmal 1,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Ein Grund für den Anstieg sei möglicherweise, dass der US-Internetgigant Amazon für diese Zahlungsart aktiv bei seiner Kundschaft geworben habe.

Platz zwei im Beliebtheitsranking der Zahlungsarten im Internet

belegte PayPal mit 20,2 Prozent - auch das eine leichte Steigerung

gegenüber dem Vorjahr. Auf dem dritten Platz lag das

Lastschriftverfahren. Sein Anteil am Gesamtmarkt sank allerdings um

1,2 Prozentpunkte auf 18,3 Prozent. Nur 10,5 Prozent der Einkäufe

wurden mit Kreditkarten bezahlt. Alle anderen Zahlungsarten wie

Einkäufe auf Vorkasse, Sofortüberweisungen oder Nachnahme spielten

eine untergeordnete Rolle.

© dpa-infocom, dpa:200714-99-789140/3 (dpa)