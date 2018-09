Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Verdener feiern den CSD

FR

Der Christopher Street Day (CSD) in Bremen am vergangenen Wochenende hat auch mit Beteiligung aus dem Landkreis Verden stattgefunden: Der Stammtisch „Queer Verden und umzu“ hat sich mit dem CSD Cloppenburg und dem Verein Land Lustzusammengetan und ist mit einem eigenen LKW bei der Parade quer durch die Innenstadt mitgefahren.Den Stammtisch gibt es schon seit vielen Jahren; ihm gehören rund 100 mehr oder weniger aktive Mitglieder an, die sich monatlich zu verschiedenen Aktivitäten treffen. Zum Team des CSD haben sich zehn Männer und Frauen zusammengetan, die viel zu organisieren hatten.