Die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Altersklasse 50 plus wurden auf der Golfanlage in Wolfsburg ausgetragen. In der Landesliga Nord 3 nahmen insgesamt acht Golfvereine an dem Wettspiel teil. Am ersten Tag wurde ein klassischer Vierer gespielt. Bei diesem Wettspiel werden sämtliche Schläge, die für die 18 Loch benötigt werden, gezählt. Hier lief es für die Teilnehmer des Golfclubs (GC) Verden noch nicht so gut. Nach dem ersten Wettspieltag befand sich die Mannschaft noch auf einem Abstiegsplatz.

Am zweiten Tag wurde ein Einzel-Zählspiel über 18 Löcher absolviert. Dabei wurden sehr gute Ergebnisse, insbesondere von den Spielern Joachim Roth (77 Schläge) und Werner Peukert (79 Schläge) erzielt.

Nach zwei Wettkampftagen bei schönem Wetter hat die Senioren-Mannschaft des GC Verden insgesamt den dritten Platz in der Landesliga Nord belegt. Die erfolgreiche Senioren-Mannschaft bestand aus (von links) Holger Rengstorf, Rainer Krone, Burghard Schäfer, Joachim Roth, Hans-Jürgen Schwartz und Werner Peukert.