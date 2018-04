Aus dem Kirchenkreis Verden und darüber hinaus verlebten 15 Jugendliche die Karwoche und Ostern in Frankreich in Taizé beim internationalen Jugendtreffen. Bis zu 200 000 Besucher aller Nationalitäten und Konfessionen finden jedes Jahr in der Gemeinschaft der Communauté des ökumenischen Männerordens ein Stück Himmel. Die Verbindung zwischen spiritueller Erfahrung und schöpferischer Zuwendung zur Welt stand im Mittelpunkt der Begegnungen mit den Menschen vor Ort. Die Schlichtheit des Lebensstils in Taizé birgt etwas Besonderes. Gerade für Jugendliche, die sich nach der Schule neu orientieren möchten, ist Taizé ein guter Ort, um zur Ruhe zu kommen und sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu besinnen. Erfüllt und begeistert reiste die Gruppe zurück und zehrt sicher noch lange von den Begegnungen in Taizé.

Wer nicht bis nächstes Ostern warten möchte, kann auch hier vor Ort gute Erfahrungen in der Gruppe machen: Die Evangelische Jugend bietet vom 19. bis 22. Mai 2018 eine Pilgerfreizeit im Kloster Bursfelde an. Jugendliche ab 15 Jahren können daran teilnehmen. Weitere Infos gibt es unter Kreisjugenddienst.de im Internet.