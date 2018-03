Seit drei Wochen treffen sich jeweils am Freitagnachmittag ab 16 Uhr die jüngsten Dorfbewohner auf der Schießsportanlage Teufelsmoor zum Spielen. Die Idee dahinter stammt vom Vorsitzenden der SGS „Torfteufel“ Teufelsmoor, Hartmut Hofmann. Vielfach würden die Kinder in unterschiedliche Schulen oder Kindergärten gehen und haben dadurch zwangsläufig andere Freundeskreise und kennen sich kaum, obwohl sie im gleichen Dorf wohnten. „Da wir im Verein die Gelegenheit haben, könnten wir daran etwas ändern“, sagte Hofmann. Nachdem der Vorstand zugestimmt hatte, kann der Verein den Kindern eine Plattform bieten, um sich bei Sport und Spiel kennenzulernen. „Da wir auch zwei Lichtpunktanlagen haben, kann, wer möchte, auch das Sportschießen lernen“, so Hofmann. Das gelte auch für die Eltern der Kinder. Für sie gibt es die Möglichkeit ab 18 Uhr, das Schießen mit dem Luftgewehr auszuprobieren. Wer Fragen diesbezüglich hat, kann sich an Hartmut Hofmann wenden unter Telefon 04796 1234. Auf dem Foto sind v.l.n.r. zu sehen: Der Vorsitzende Hartmut Hofmann, Jugendsportleiter Michael Brauns, Andreas Hofmann, Hans-Jürgen Böttner, Zweiter Vorsitzender und vorne die Kindergruppe.