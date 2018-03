In ihren Jahresberichten blicken die Vorstandsmitglieder auf das vergangene Jahr zurück. Insgesamt zeigte sich der Vorsitzende mit den Veranstaltungen zufrieden, mahnte aber zu mehr Beteiligung bei schießsportlichen Ereignissen und Wettkämpfen. Besonderen Dank sprach Feisthauer den Helfern der durchgeführten Baumaßnahmen aus, die dem Schützenhaus in Borstel zu einem neuen Dach verholfen hatten.

Zufrieden zeigte sich Kassenwart Rainer Behnke in seinem Bericht zur Finanzlage. Bein Dachumbau konnte aufgrund der dankenswerten Eigenleistungen so viel eingespart werden, dass noch neue Waffen angeschafft werden können und weitere Modernisierungen möglich sein sollten, gerade in Hinblick auf umweltgerechte Beleuchtung. Sportleiter Stefan Fluß bestätigte die geringe Beteiligung an den Wettkämpfen, stellte in seinem Bericht aber auch das gute Abschneiden der Pistolenschützen und einzelne gute Leistungen auf Kreisebene vor.

Bei den anschließenden Wahlen ließ sich immer noch kein neuer Jugendleiter finden. Im Ehrenrat wurden Erwin Fluß als Obmann und Claus Bruns als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt. Ohne Probleme ging eine erforderliche Satzungsänderung vonstatten, die dem Verein auch künftig die Gemeinnützigkeit sichert. Als der Vorsitzende die Modalitäten der Beerdigungen zur Diskussion stellte, sprach sich die Versammlung fast einstimmig dafür aus, bei Kränzen, Trompeter und Zeitungsannoncen keine Einsparungen zu machen. Andreas Feisthauer gab schließlich noch die Veranstaltungen dieses Jahres bekannt, mit Hauptaugenmerk auf das Schützenfest, das in Borstel am 12. und 13. Mai gefeiert werden soll.