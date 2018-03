Nach Behandlung der zunächst notwendigen und üblichen Regularien trug dieses Mal der hauptamtliche Stellvertreter des Bürgermeister, Stefan Ritthaler, das Grußwort an die Grasberger Gemeinde vor. Die Bürgermeisterin und auch die ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeister waren durch eine gleichzeitig stattfindende Klausurtagung verhindert. Stefan Ritthaler betonte das besondere Gewicht der TSG in Grasberg und lobte ausdrücklich die gute Zusammenarbeit zwischen Verein und Gemeinde, insbesondere auch bezüglich der Hallenzeitenkoordination, die die TSG seit Jahrzehnten für alle Nutzer wahrnimmt.

Als herausragende Leistung des Vereins wurden dann die Verleihung von 305 Sportabzeichen im vergangenen Jahr herausgestellt. Neben 45 Erwerbungen im Erwachsenenen- und Familienbereich hatte die TSG auch 260 Verleihungen im Kinder- und Jugendlichen-Bereich, vor allem in der Grundschule, organisiert. Wenn auch in den vergangenen Jahren schon öfter die Marke von 200, zum Teil sogar von 250, überschritten worden war, stellt die aktuelle Größenordnung laut Verein einen weit herausragenden Erfolg dar, auf den die TSG sehr stolz sein könne. Der große Dank des TSG-Vorstandes galt den Abnehmern und Prüfern Marion Schnakenberg, Irmgard Lange, Gerold Unger, Helmut Runge und Erika Radtke.

Es folgten zahlreiche Ehrungen für Leistungen und langjährige Mitgliedschaften. Namentlich erwähnt seien hier die Leistungsnadeln in Silber für Mathias Engelken (2. Vorsitzender), Anna Mindermann, Lena Peper (beide Spielmannszug), Annika Struß (Blasorchester) und Gaby Thomczik (Fußball). Leistungsnadeln in Gold gab es für Marina Schumacher (Geschäftsführerin), Lars Behrens (Spartenleiter Spielmannszug) und Tobias Hube (Spartenleiter Badminton). Ehrenmitgliedschaften wurden verliehen an Renate Dohrmann (Badminton), Heidi Lohmann (Turnen), Heinz-Dieter Miesner (Fußball), Hinrich Schnaars (Spielmannszug) und Manfred Thoden (Fußball). Mit einem Präsent wurden darüber hinaus einige Ehrenmitglieder bedacht, die noch deutlich über eine 50-jährige Mitgliedschaft hinaus weitere Jahrzehnte lang Mitglied der TSG sind. Unter anderem wurden Johann Behrens (Turnen) und Lothar Röse (Badminton) mit je 70 Jahren geehrt sowie Hildegard Karusseit (Turnen) mit 90 Jahren.

Im vom 1. Vorsitzenden Manfred Grotheer vorgetragenen Rechenschaftsbericht 2017 des Hauptvorstandes beleuchtete dieser besonders die heutzutage zu akzeptierenden unterschiedlichen Aspekte modernen Vereinslebens durch Gegenüberstellung der traditionellen Vereinswerte (Sport und Musik mit auch starkem sozialen Verbund im Verein) einerseits und dem „Dienstleistungsangebot“ beispielsweise in Kursen, wo sich Teilnehmer tendenziell eher als Konsumenten von Vereinsangeboten sehen. Außerdem widmete sich Grotheer dem von ihm für das nächste Jahr als notwendig angesehenen Generationswechsel im Hauptvorstand und bat Interessenten, sich zu melden. Er kündigte außerdem an, dass auch vonseiten des Hauptvorstandes in nächster Zeit eine Reihe von Gesprächen gesucht werden sollen. Schließlich betonte er besonders die hervorragenden Leistungen, die die Konzerte des Blasorchesters, die errungene Herbstmeisterschaft der 1. Herren-Fußballer in der Kreisliga Osterholz und die vielen Spitzenplatzierungen der TSG-Turnerinnen bedeuteten.

Auf den Kassenbericht des Schatzmeisters Wolfgang Seedorf, der die gute, solide Finanzlage des Vereins darstellte, folgten der Bericht des Kassenprüfers Hermann Bliefernicht – alles war für bestens in Ordnung befunden worden – und die Entlastung des vierköpfigen Hauptvorstandes.

Bei den Wahlen der Hauptvorstandspositionen vom 2. Vorsitzenden (Mathias Engelken) und der Geschäftsführerin (Marina Schumacher) ergaben sich keine Änderungen: Beide wurden einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Genauso wurden auch die Spartenleiter des Vereins sämtlich einstimmig bestätigt: Marion Schnakenberg (Turnen), Heiko Waldow (Fußball), Lars Behrens (Spielmannszug), das Team Anja Hartenberger, Annika Struß und Axel Jagels (Blasorchester), Michael Engelken (Tischtennis) und Tobias Hube (Badminton).

Mit Hinweisen auf eine Reihe von Terminen der TSG WGE in diesem Jahr endete die zügig verlaufene Jahreshauptversammlung nach rund eindreiviertel Stunden kurz vor 22 Uhr.