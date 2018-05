Wie in jedem Jahr waren auch diesmal viele Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vorzunehmen. Folgende Ehrungen wurden vorgenommen und mit einer Urkunde nebst Ehrennadel und einem Blumenstrauß für die Damen gewürdigt.

25 Jahre Mitgliedschaft: Björn Beneke, Klaus Henckel, Ernst Große-Dunker, André Pander, Theodor Pander, Malin Oltmann, Harald Kucheida, Fritjof Kost, Heiko Purpus, Brigitte Krause, Amelie Rohde, Horst Karaschewski, Thomas Daszenies, Monika Daszenies, Andre Daszenies, Magnus Hupe, Ralf Fiedler.

40 Jahre Mitgliedschaft: Ullrich Neumann.

50 Jahre Mitgliedschaft: Reiner Helken, Siegfried Weinelt, Anke Döpke, Heinrich Hünecke, Irma Mindermann, Barbara Schorr, Thomas Niethammer.

Mitglied des Jahres wurde diesmal Kai Wanicek, er wirkte über 20 Jahre in unterschiedlichen Rollen beim Bierdener Karneval mit.

Aus unterschiedlichen Gründen konnten nicht alle zu Ehrenden anwesend sein.

Im Jahresbericht des Vorstandes wurde die konstruktive Zusammenarbeit im Verein hervorgehoben. Die Mitgliederzahl konnte stabil gehalten werden. Der Verein widmete sich überwiegend dem Breitensport für Alt und Jung. Aber auch einige Spitzenleistungen bei Mannschaften und Einzelleistungen waren zu verzeichnen. Die Karnevalsveranstaltungen 2018 im Kasch und der Weihnachtsball 2017 waren großartige Erfolge. Den Organisatoren wurde für ihr Engagement ausführlich gedankt. Aber auch andere Aktivitäten wie Adventsfeier der Frauen bei Haberkamp oder Laternenumzug mit Unterstützung des Spielmannzuges TV Mahndorf und Jugendfeuerwehr Bierden sind immer wieder Ereignisse, die viel Anklang finden. Im Sommer 2017 wurden dann Beach-Soccer, das Spiel- und Sportfest und die Frauenbusfahrt nach Bielefeld durchgeführt. Für die älteren Mitglieder fanden regelmäßig Radtouren und Treffen statt. Der Verein modernisiert sich ständig und bietet inzwischen 25 Kurse für Mitglieder und Externe an. Dabei werden unter anderem Pilates, Linedance, Hip-Hop, Zumba, Aquafitness und Kinderschwimmen besonders gern angewählt. Circa 500 kleine und große Sportler finden sich in diesen vielseitigen Angeboten wieder. Die Abteilungen Fußball, Handball, Volleyball, Basketball und Tischtennis orientierten sich an den Leistungen der Vorjahre. 44 Sportabzeichen konnten diesmal vergeben werden.

Die bewährten, aus Altersgründen zurückgetretenen Vorstandsmitglieder, Reiner Behrens (15 Jahre Kassenwart) und Christoph Rippich (zehn Jahre Vorsitzender) wurden einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt. In den Vorstand wurden Fritz Zümendorf (Vorsitzender), Olaf Blöthe (Stellvertreter), Manfred Krause (Schriftführer) und Horst Drewicke (Pressewart) einstimmig gewählt. Ebenfalls einstimmig wurde der Ehrenrat (Hans Georg Böse, Friedhelm Mindermann, Ulli Hooge, Klaus Wanicek, Reiner Behrens) gewählt. Besondere Veranstaltungen in 2018/19 sind die Frauenfahrt nach Einbeck am 9. Mai. Beach-Soccer am 28. Juli, Spiel- und Sportfest am 18. August, Dorffest mit sieben Bierdener Vereinen am 25. August, Laternenumzug am 2. November, Turnschau am 25. November, Adventsfeier der Frauen am 26. November, Weihnachtsball am 25. Dezember und Karneval am Wochenende vor Rosenmontag.