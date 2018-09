Der Ruf nach Vereinsmeisterschaften im Nindorfer Tennisclub kam vonseiten der immer größer werdenden Gruppe der Herren. Und dem folgten Vorstand und Sportwart Walter Penczek gern und kompetent. Ist es doch lange her, dass die letzten Vereinsmeisterschaften ausgetragen wurden. Die Einzelspiele erfolgten in zwei homogenen Gruppen und wurden wie die Doppel nach dem Modus Jeder gegen Jeden ausgetragen. Die beiden Gruppensieger Felix Bergmann und Thorsten Wöbse trugen das mit Spannung erwartete Endspiel aus, in dem sich Felix 6:2, 6:3 durchsetzen konnte.

Besonderen Spaß hatten alle Doppelteilnehmer, da die Zusammensetzung vom Alter her besonders gut gemischt war. Bis auf eines der Doppel spielte jeweils ein Spieler der Herren mit einem sogenannten Oldie aus den Gruppen Herren 60/65. Und wer siegte? Natürlich wieder Felix Bergmann mit seinem Partner Wolfgang Meyer. Sie verwiesen die ebenfalls starke Paarung Walter Penczek/Reiner Böhrs denkbar knapp auf den 2. Platz. Am Ende des Wochenendes waren sich alle Mitglieder einig, es war ein gelungenes Miteinander und sollte im kommenden Jahr unbedingt Wiederholung finden.