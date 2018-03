Für herausragende sportliche Leistungen, aber auch für besondere ehrenamtliche Tätigkeit in der Vereinsführung. Die Wahl fiel dieses Jahr auf Rita Geßner und Jürgen Thiele.

Bei der Jahreshauptversammlung des LAV hielt der Vorsitzende Thomas Gern die Laudatien auf seine Mitarbeiter. Rita Geßner schätzt er wegen ihrer freundlichen und stets hilfsbereiten Art. Trotz ihrer sportlichen Erfolge im "späten Alter“ sei sie immer bescheiden geblieben. Nach vielen Jahren als Mitspielerin im Volleyball habe sie erst vor zehn Jahren mit dem Ausdauerlaufen begonnen, was sie bis vor drei Jahren noch zu großartigen Erfolgen habe wachsen lassen. Neben zehn Marathonläufen in vielen Ländern habe sie auch an dem berühmten 100-Kilometer-Lauf im schweizerischen Biel erfolgreich teilgenommen – in 16:27 Stunden.

Neben vielen nationalen Titeln stach der siebte Platz bei der Senioren-Weltmeisterschaft in Lahti/Finnland und der zweite Platz mit der deutschen Nationalmannschaft hervor. Im Verein stellte sich Rita Geßner für besondere Aufgaben zur Verfügung: als Kampfrichterin und auch als Schriftführerin im Vorstand. Als Dank für ihr vielfältiges Engagement erhielt sie, die persönlich an diesem Abend verhindert war, den Vereinspreis in Form eines in Acryl gelaserten Fotos.

Laudatio für den Preisträger

Diesen Vereinspreis bekam auch Jürgen Thiele. In jugendlichen Jahren hatte er sich als Sprinter in der Leichtathletik hervorgetan. Damals lief er den 100-Meter-Lauf in 11,5 Sekunden. „Als Vorsitzender habe ich dich als Moderator bei unseren Veranstaltungen im Stadion und beim Stadtlauf kennen und schätzen gelernt“, so der Vorsitzende Gern in seiner Laudatio. Aber schon vor seiner Laufkarriere hatte Thiele sich als Sportjugendleiter ausbilden lassen und engagiert. Seit Ende der 60er-Jahre war er dann in Vorständen der Turnerjugend Niedersachsen und später bei der Sportjugend Niedersachsen als ehrenamtlicher Pressereferent aktiv. Das führte ihn als Delegationsleiter im Sport unter anderem in die UdSSR und nach Japan.

Immer wieder wurde Jürgen Thiele auch als „Volunteer“ bei Welt- und Europameisterschaften – neben der Leichtathletik auch in den Verbänden Tischtennis, Fußball, Handball und Karate – in den jeweiligen Presse- und Medienzentren aktiv. Seine fachliche Kompetenz in diesen Bereichen wurde stets anerkannt. „Bei uns Leichathleten“, so fuhr der Vorsitzende Gern fort, „bist du sozusagen die Stimme der Veranstaltungen.“ Aber auch der Ideenreichtum im Bereich Öffentlichkeitsarbeit hätte ihn beeindruckt, schloss der Vorsitzende seine Rede und überreichte auch Thiele den gelaserten Vereinspreis.

Wahlen und Ehrungen

Diesen Ehrungen vorangegangen waren die üblichen Vorstandswahlen. Sie brachten keine Veränderungen bei den zur Wahl stehenden Personen. Die Wahlen erfolgten bei allen einstimmig – laut Verein ein Beweis guter Tätigkeit in den entsprechenden Funktionen.

Außerdem wurden langjährige Mitglieder des Vereins geehrt. Für 25 Jahre Vereinstreue waren das Silke Meier, Martina Senkler, Frank Melches, Maximilian Geßner, Martin Lohmann und Marion Parchmann. Seit 50 Jahren Mitglied bei den Leichtathleten ist Johannes Dulisch, und seit 60 Jahren Rainer Thiele. Parallel zu den Ehrungen liefen erstmalig bei einer solchen Versammlung Bilder der Ausgezeichneten über einen Beamer auf die Leinwand.

Begonnen hatte die Versammlung mit einer Rede des Vorsitzenden. Er zeigte sich mit der gesamten Bandbreite des Vereinsgeschehens zufrieden. Das bekundeten auch die weiteren Berichte des geschäftsführenden Vorstands. Mit Applaus würdigten die Zuhörer die Versammlung und zeigten ihre Zustimmung. Zufrieden schlossen Vorstand und Mitglieder den Abend.