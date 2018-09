Stattfinden wird die Veranstaltung wie immer auf dem Pferdehof Brümmer an der Stuhrer Landstraße 144.

Seit mittlerweile elf Jahren richtet der Reiterverein Stuhr dieses Vereinsturnier für seine Schulpferdereiter und Einsteiger aus. In fünf verschiedenen Prüfungen wird sich der reiterliche Nachwuchs den Augen der Richter präsentieren. Für jeden Leistungsstand ist bei diesem Vereinsturnier etwas dabei. So geht es um Siege und Platzierungen im Reiterwettbewerb mit und ohne Galopp, im Dressurreiter-Wettbewerb, in einer Dressurprüfung der Klasse E sowie in einem Springreiter-Wettbewerb. Los geht es auf dem Pferdehof Brümmer um 11 Uhr. Für das leibliche Wohl wird durch gegrillte Bratwurst, ein Kaffee- und Kuchenbuffet sowie Kaltgetränke gesorgt.