Sie begrüßte die Anwesenden und leitete die Versammlung. Ferner berichtete der Vorstand von den Veranstaltungen des letzten Jahres, wobei die Krombacherendspiele auf dem Platz des ATSV als großer Erfolg gewertet wurden. Außerdem wurde über den gut besuchten Arbeitsdienst berichtet, wo unter anderem Pflasterarbeiten erledigt wurden. Auch die Herrenumkleide befindet sich im Umbau. Das Vereinslokal ist seit August auch wieder eröffnet, wo auch ein Grillfest der Übungsleiter stattfand. Die jährlichen Ehrungen fanden in der Gaststätte „Zum weißen Schwan“ mit anschließendem Spargelessen statt. Auch in diesem Jahr sind die Ehrungen dort geplant, genauso wie ein Übungsleiteressen im Vereinsheim als Dank für die engagierten Trainer und Übungsleiter. Im Zuge der 800-Jahr-Feier in Scharmbeckstotel wird der Verein sich eine Woche vorher vorstellen. Am Sonntag, 3. Juni, wird es deswegen einen Tag des Mädchenfußballs geben, die Turnabteilung wird sich mit verschiedenen Einlagen einbringen und die 1. Herrenfußballmannschaft des ATSV wird an diesem Tag ein Freundschaftsspiel austragen. Zu den Wahlen: Die Spartenleiter wurden alle einstimmig wiedergewählt. Ebenso wurde Anke Eisenmenger als Kassenwartin bestätigt. Ein stellvertretender Kassenwart und ein stellvertretender Protokollführer konnten nicht gefunden werden. Dafür wurde Katrin Gerlach einstimmig zur Hallenwartin gewählt. Daniel Thrun und Sarah Schellhase stehen als Erster und Zweiter Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung. Diese Posten sind derzeit unbesetzt. Der neue Vorstand besteht aus Anke Eisenmenger (Kassenwartin und Geschäftsstelle), Lisa Ramdor (Protokollführerin), Sandra Mahl (Pressewartin), Maren Binnemann (Jugendwartin und Gebäudeverwaltung), Katrin Gerlach (Hallenwartin) und Oliver Reiß (Sportwart).