Die Mitgliederzahl ist auch im vergangenen Jahr stabil geblieben. So überraschte es nicht, dass der bestehende Vorstand mit überwältigender Mehrheit für die kommenden zwei Jahre wiedergewählt wurde und somit seine Arbeit weiterführen kann. Der Vorstand setzt sich somit wie folgt zusammen: Torsten Köster (1. Vorsitzender), Joachim Wagner (2. Vorsitzender), Jürgen Wienberg (Kassenwart), Birgit Wegener (Schriftführerin), Rainer Rosenstock (Bootshauswart), Fabian Perl (Jugendwart).

Torsten Köster und Joachim Wagner haben während der Jahreshauptversammlung langjährige Vereinsmitglieder ausgezeichnet: Inge Bischoff für 40 Jahre sowie Björn Wienberg, Bastian Busch, Marten Beiersdorf und Heinz-Hermann Kuntzky für 25 Jahre.

Der Verein war im letzten Jahr sehr aktiv und hat diverse vereinsinterne Veranstaltungen durchgeführt, wie das An- und Abschippern zum Saisonanfang und zu Saisonende. Mehrere Vereinsmitglieder haben sich neue Schiffe gekauft und diese wurden zünftig getauft, damit Neptun dem neuen Schiff immer gut gesonnen ist.

Die Aktion Ferienspaß der Stadt Achim „Bootsfahrten auf der Weser“, die bei den Schulkindern sehr beliebt ist, musste aus wettertechnischen Gründen im vergangenen Sommer leider ausfallen und der Verein hofft, dass sie in diesem Jahr stattfinden kann.

Im vergangenen Herbst hat der Orkan Xavier auch kräftig an den Bootsanlegern gerüttelt und diese teilweise zusammengeschoben, so dass hier Reparaturen anstehen, damit die Anleger zum Saisonbeginn wieder komplett sind.

Segeln mach Spaß, stellen die jugendlichen Mitglieder immer wieder fest, wenn sie mit den Jugendbooten auf der Weser unterwegs sind und ihnen der Wind um die Nase weht. Hier gilt es zu lernen: Wie halte ich ein Boot auf dem Wasser und wie komme ich hiermit voran? Welchen Einfluss haben der Wind und die Strömung auf mein Segelverhalten? All diese Fragen werden bei jedem Training erneut gestellt und geübt. Auch die bei den Jugendlichen aus dem Verein beliebte Jugendfahrt über die Pfingsttage auf dem Zwischenahner Meer trägt dazu bei, für diese Themen ein Verständnis aufzubauen und sicheres Segeln zu lernen.

Jugendliche im Alter ab acht Jahren, die im Besitz eines silbernen Schwimmabzeichens sind und die Interesse haben, segeln zu lernen, können sich per Email unter info@bsv-at.de) oder über Facebook unter https://www.facebook.com/bsvat/ an den Verein wenden und sich über die Trainingsmöglichkeiten informieren. Die aktuellen Trainingszeiten sind regelmäßig am Mittwoch ab 17 Uhr. Auch in der Winterzeit stehen regelmäßige interessante Aktivitäten an, wie Schwimmen oder ein Besuch des Heideparks.

Viele Vereinsmitglieder werden auch in der kommenden Saison ihre Boote an die Nord- oder Ostsee verlegen, um dort die Häfen und Städte kennenzulernen.

Weitere Informationen über den Boot-Sport-Verein Achim-Thedinghausen stehen auf der Webseite des Vereins unter www.bsv-at.de sowie auf der Facebookseite.