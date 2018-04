Bei Zweirad Kliem in Ritterhude können Kunden sich über Zweiräder mit und ohne Antrieb beraten lassen. (Ilse Okken)

Die Geschäfte laden zum verkaufsoffenen Sonntag. In der überraschen die Besucher mit den unterschiedlichsten Aktionen.

Wie Familie Eggers aus Scharmbeckstotel (links) können sich Gartenbesitzer von Sicco Brons (rechts) über Obstgehölze und Heckenpflanzen beraten lassen. (Ilse Okken)

Der Toom-Baumarkt gewährt seinen Kunden am verkaufsoffenen Sonntag Rabatte. Jeder Kunde erhält je 50 Euro Einkaufssumme einen 10 Euro Einkaufsgutschein. Für die Aktion wurde ein Flyer per Postwurfsendung verteilt. Man muss lediglich diesen Flyer an der Kasse vorlegen. Er wird dann dort erfasst und nur dann wird der Einkaufsgutschein ausgehändigt.

Im Fachgeschäft für Heimtextilien gibt es am Sonntag riesige Rabatte auf alle Artikel. Hammer befindet sich zurzeit im Räumungsverkauf. Bis zu 50 Prozent können die Kunden sparen.

Fit für den Frühling macht das MediLoft. Am Sonntag steht das MediLoft-Team von 10 bis 16 Uhr zur Beratung zur Verfügung. An diesem Tag gibt es die Möglichkeit im Nachgang zum Tag der Rückengesundheit ein besonderes Angebot in Anspruch zu nehmen: ein sechswöchiges, individuelles Rückentraining, inklusive zweimaliger Vermessung der Wirbelsäule zum Sonderpreis.

Und wer fit ist, möchte das auch zeigen. Bei Nagelneu gibt es am Sonntag auf alle Kosmetikprodukte von Alessandro und Biomaris sowie auf Accessoires 10 Prozent Nachlass. Zusätzlich verlost das Nagelneu-Team über Facebook Behandlungstermine für Kosmetik, Fuß- und Nagelpflege. Natürlich wird am verkaufsoffenen Sonntag auch über die verschiedenen Dienstleistungen beraten.

Immer in Bewegung

Wer sich in diesem Frühjahr mehr Bewegung auf die Fahne geschrieben hat, der ist bei Rad & Krad sowie bei Zweirad Kliem an der richtigen Adresse. Denn je höher die Sonne steigt, desto größer wird die Lust am Fahrrad fahren. So ist jetzt genau die richtige Zeit nach einem neuen Drahtesel zu schauen. Egal ob Cityrad oder Mountainbike, ob ein sportliches Rad oder eines für gemütliche Ausfahrten – bei den Ritterhuder Experten von Rad & Krad gibt es für jeden Geschmack etwas. 5 Prozent gibt es dort auf alle Fahrräder und E-Bikes und bis zu 20 Prozent auf Vorjahresmodelle.

Ob für Kinder oder Erwachsene, ob mit Elektromotor oder ohne – bei der großen Auswahl wird der Gast garantiert fündig. Man kann in aller Ruhe schauen, testen und sich beraten lassen. Das Vorbeischauen bei den Fahrradhändlern lohnt sich in jedem Fall. Mit dem neuen Rad kann man dann das Frühjahr gemütliche Fahrten durch die Hamme- und Wümmewiesen genießen. Zweirad Kliem räumt das Lager nach dem Winter auf und bietet Sonderpreise auf Auslaufmodelle.

Wer gleich einen Ausflug zu Kaffee und Kuchen plant, der kann das Café B von Beckmanns Bäckerland in Stendorf ansteuern. Bei schönem Wetter wird das Frühstück auf der Terrasse kredenzt und die Shoppingpause schmeckt mit einem köstlichen Stück Torte besonders gut.

Sehenswert und prächtig geht es in Ritterhudes Anlaufstelle für Gärtner zu. In Brons Baumschulen gibt es die frühblühenden Gehölze wie Felsenbirne, Kornelkirsche oder Brautspiere sowie die Bienennährgehölze und Wildsträucher. Schlehe oder Kupferfelsenbirne in verschiedenen Größen und Qualitäten.