Achtklässlerin Lorena mit Mitschüler Karim.

Meine Eltern stimmten schweren Herzens zu. Da die Flucht alleine aber zu gefährlich war, reiste ich mit einer befreundeten Familie.

Zuerst fuhren wir in die Türkei. Die erste große Hürde war eine illegale nächtliche Überfahrt mit einem kleinen Gummiboot, das ungefähr 25 Leute tragen konnte, nach Griechenland. Am Ende waren es jedoch weit mehr als 60 Menschen, die in das Boot gepfercht waren – ich hatte Todesangst. Doch wir hatten großes Glück, und alles lief glatt. Wir zerstörten unser Boot mit Messern, um nicht zurückgeschickt werden zu können.

Nach vielen Wirren sind wir an der Grenze Serbiens angekommen und mussten nun neun Stunden nach Ungarn laufen. Meine Füße bluteten und schmerzten. Dort angekommen, trafen wir glücklicherweise ein Rot-Kreuz-Auto mit Sanitätern, die uns helfen wollten. Sie gaben uns etwas zu essen und behandelten meine Füße.

Wir baten die Sanitäter, uns mit in die Stadt zu nehmen, doch sie konnten uns nur in kleinen Gruppen transportieren. So wurden mein Freund und seine Familie in die Stadt gebracht; ich blieb erst einmal allein zurück. Kurz darauf kam die Polizei, und ich hatte große Angst vor einer Festnahme, aber ein Sanitäter sprach mit ihnen und brachte mich nach einer Stunde in die Stadt. Aber ich landete in einem falschen Flüchtlingszelt und war am Ende wieder alleine. Ich konnte niemanden erreichen, da in Griechenland mein Handy und mein Pass gestohlen worden waren.

Nach zwei Tagen langen Wartens wurde mir erzählt, dass eine Familie gefunden wurde, die ein Kind vermisst. Jedoch war es eine andere Familie, die aus dem Irak kam. Mit diesen Menschen ging ich nach Österreich. Sie wollten kurz dort bleiben. Doch ich wollte weiter.

Ich konnte mir von jemandem ein Telefon ausleihen und rief meine Familie in Syrien an und erzählte ihnen, dass ich verloren gegangen war, doch sie wusste schon Bescheid. Ich lernte eine kurdische Familie kennen, mit der ich nach Wien gereist bin. Endlich fand ich dort meine Reisefamilie wieder. Mit ihnen bin ich dann mit dem Bus nach München gefahren und musste mich dort wieder von ihnen verabschieden, denn sie wollten weiter nach Schweden.

Den Weg nach Bremen bin ich alleine in einem Flix-Bus gefahren. Ich musste dort zu einem Gesundheitsamt, um mich untersuchen zu lassen. Dort begegnete ich einer netten Frau, die mir anbot, bei ihr und ihrer Familie zu wohnen.

Trotzdem warte ich immer noch auf meine Familie, die hoffentlich eines Tages nachkommen wird.

