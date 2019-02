Veronica Ferres war bereits an der Seite von US-Stars wie Nicolas Cage und Keanu Reeves zu sehen - wird "Dreamland" ihr nun den ersehnten Durchbruch in Hollywood verschaffen? (Alexander Koerner/Getty Images)

Schauspielerin Veronica Ferres („Das Superweib“, „Unter deutschen Betten“) legt mit ihrer neuen Rolle einen weiteren großen Sprung in ihrer Hollywood-Karriere hin. Die 53-Jährige wird neben Oscarpreisträger Gary Oldman („Die dunkelste Stunde“) sowie den Hollywood-Stars Armie Hammer („Call Me by Your Name“) und Evangeline Lilly („Ant-Man and the Wasp“) für den Drogen-Thriller „Dreamland“ vor der Kamera stehen.

„Dreamland“ ist der erste Kinofilm, der sich mit der nordamerikanischen Opioid-Krise, die es seit den späten 90er-Jahren gibt, befasst. Wie das US-Portal „Deadline“ berichtet, werden in dem Film drei verschiedene Geschichten thematisiert, die sich um die gefährliche Sucht nach dem Schmerzmittel drehen. Ein Drogendealer, der gemeinsam mit mehreren Kartellen einen groß angelegten Fentanyl-Schmuggel zwischen Kanada und den USA arrangiert. Eine Architektin, die sich von ihrer Oxycodon-Sucht erholt und dabei herausfindet, was ihr Sohn mit Betäubungsmitteln zu tun hat. Und ein Universitätsprofessor, der mit unerwarteten Enthüllungen über seinen Forschungsauftraggeber, ein Pharmaunternehmen, zu kämpfen hat.

Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer sind seit 2014 verheiratet. (Andreas Rentz/Getty Images)

„Die verheerenden Auswirkungen der Opioid-Krise haben alle Ecken der Gesellschaft erreicht“, erklärte Regisseur Nicholas Jarecki, aus dessen Feder „Dreamland“ stammt, gegenüber dem Portal. Jarecki landete bereits mit „Arbitrage - Macht ist das beste Alibi“ (2012) einen Überraschungs-Erfolg. Für seine Darbietung in dem Film erhielt Richard Gere eine Golden-Globe-Nominierung.

Ferres freut sich sehr, in dieser aussagekräftigen Story mitwirken zu können. Nicht nur, weil sie für die Dreharbeiten wieder ein paar Monate in ihrer Zweitheimat Los Angeles verbringen kann, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann Carsten Maschmeyer eine Villa in den Hollywood Hills besitzt. Schon seit Jahren versucht die 53-Jährige ihre internationale Karriere auszubauen und spielte bereits in Filmen an der Seite von Stars wie Nicolas Cage, Willem Dafoe, Robert De Niro, Jeff Goldblum, Sir Ben Kingsley, John Malkovich, Keanu Reeves und Catherine Zeta-Jones mit. „Dreamland“ könnte ihr nun endlich zum großen Durchbruch in Hollywood verhelfen.