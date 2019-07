Veronica Ferres hat allen Grund, stolz auf ihre Tochter zu sein. (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Vor wenigen Wochen sorgte Schauspielerin Veronica Ferres für eine kleine Sensation, als sie sich zum ersten Mal öffentlich mit ihrer Tochter Lilly zeigte. Auf Instagram postete die 54-Jährige voller Stolz ein gemeinsames Bild, auf dem ihre Ähnlichkeit unverkennbar ist. Der Anlass: Lilly feierte ihren 18. Geburtstag und ihr bestandenes Abitur an der renommierten Bavarian International School.

Doch nicht nur die Schönheit scheint Lilly, die aus Ferres' erster Ehe mit Filmproduzent Martin Krug stammt, von ihrer berühmten Mutter geerbt zu haben, sondern auch das Talent. Die 18-Jährige gab nun ihr Leinwand-Debüt. Am vergangenen Freitag (19. Juli) stellte der deutsche Schauspieler und Produzent Patrick Mölleken auf dem Kurzfilmfestival in Los Angeles sein Werk „Malou“ vor. Das 15-minütigen Drama handelt von einer Tänzerin, die trotz körperlicher Einschränkung für ihren großen Traum kämpft, an einer Elite-Akademie angenommen zu werden.

Dreh mit Mama

Nicht nur Lilly ist in dem Film zu sehen, auch Veronica Ferres gehört zur Besetzung. „Veronica war als allererste Schauspielerin unseres Casts an Bord - schon während wir noch in der Drehbuchphase waren“, erklärte Mölleken der „Bild“-Zeitung. „Die Besetzung von Lilly war eine glückliche Fügung. Regisseur Adi Wojaczek und ich waren auf der Suche nach Milena, der Gegenspielerin von Malou. Da wir Lilly schon länger auf dem Schirm hatten, kamen wir auf die Idee, ihr die Figur anzubieten.“

Und die Nachwuchsschauspielerin überzeugte mit ihrer Darbietung vor der Kamera. „Sie ist eine intelligente und hübsche junge Frau, die sich perfekt in die Rolle der Antagonistin einfühlen konnte - obwohl diese überhaupt nicht ihrem sympathischen Charakter entspricht. Wir sind sehr begeistert und freuen uns, dass Sie unser wunderbares Ensemble komplettiert“, so der Produzent.