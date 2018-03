Der Vorsitzende des Lesummünder Gospelchors, Joachim Gerlach, freute sich bei der vergangenen Mitgliederversammlung über die äußerst rege Beteiligung. Der Vorstand und die Kassenführerin trugen ihre Berichte den aktive und passiven Mitgliedern vor. Ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr fand hier laut Verein seinen Abschluss. Die Anzahl der Mitglieder ist nahezu unverändert, neue Sängerinnen und ein neuer Sänger kamen hinzu. Der Vorstand wurde zum Teil neu gewählt und langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Lesummünder Gospelchor geehrt.

Der Chor nimmt jederzeit neue Mitglieder auf. Singen in der Gemeinschaft bringe eine große Bereicherung für jeden persönlich, auch wenn keine Notenkenntnisse vorhanden sind. Jeden Dienstagabend ab 20 Uhr werden im Gemeindesaal an der Pezelstrasse die neuen Lieder eingeübt und ältere aufgefrischt. Das nächste Jahreskonzert findet am 4. November in der Kirche St. Magni in St. Magnus statt. Dafür werden jetzt schon die Lieder einstudiert.