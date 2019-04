Fan Bingbing

Verschollener „X-Men“-Star erstmals zurück in der Öffentlichkeit

teleschau

Rund ein Jahr lang war Fan Bingbing nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen - das chinesische Regime hatte sie wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zur persona non grata degradiert. Nun ist sie wieder zurück, doch das sorgt nicht nur positive Reaktionen in den sozialen Medien.