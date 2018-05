Renaissance trifft Barock: Das Celler Schloss war anfangs eine einfache Burg und wurde immer wieder aufwendig umgebaut.

Karoline Mathilde wurde in Abwesenheit mit dem König von Dänemark verheiratet. Die beiden zukünftigen Eheleute hatten sich nie zuvor gesehen. Mathilde, Schwester des britischen Königs George III., war erst 15 Jahre alt. Die Ehe galt als eine Festigung der politischen Beziehungen zwischen Dänemark und England.

Der dänische König Christian VII. war psychisch äußerst labil. Nach anfänglicher Sympathie für seine Gattin zeigte er sich völlig gleichgültig ihr gegenüber und nahm sein lasterhaftes Leben mit seinen Konkubinen wieder auf. Die 38-jährige Stiefmutter des Königs, Juliane Marie von Wolfenbüttel, sah in der neuen Königin Mathilde eine Rivalin. Als Christian VII. dem Arzt und Aufklärer Johann Friedrich Struensee alle Vollmachten über die Staatsgeschäfte übertragen hatte, sammelte Juliane um sich eine einflussreiche Opposition.

Mathilde in der Verbannung: Ihre Ehe wurde aufgelöst und sie nach Celle gebracht.

Struensee nutzte seine Vollmachten zu einschneidenden Reformen im Staatswesen, was ihm viele Feinde einbrachte. Juliane musste handeln, um die Macht Struensees nicht noch weiter zu festigen. Sie schickte eine Delegation ins königliche Schlafgemach Christians VII. Unter der Führung der Grafen Rantzau und Eichstädt wurde dem schlaftrunkenen König geschildert, dass ein Komplott das Königshaus beseitigen wolle. Der verwirrte König unterzeichnete daraufhin ein Dokument, mit dem der Delegation alle Vollmachten zur Rettung des Staates übertragen wurden. Soweit die bisherige Situation.

Juliane handelte schnell. Von einem eilig einberufenen Gericht wurden Struensee und sein Mitarbeiter Brandt des Hochverrats und Struensee zusätzlich des Ehebruchs mit der Königin für schuldig befunden. Struensee und Brandt wurden auf grausame Weise vor einer großen Volksmenge hingerichtet. Die Ehe des Königspaares wurde geschieden. Wie eine Gefangene führte man die Königin ins Jagdschloss Göhrde. Unverzüglich löste Juliane die von Struensee eingeführte Kabinettsregierung auf. Stattdessen rief sie einen Geheimen Kabinettsrat zusammen, zu dem ausschließlich ihre Anhänger gehörten. Die traditionellen Persönlichkeiten des Adels waren darin nicht vertreten. Graf Guldberg, ein Vertrauter Julianes, wurde Kabinettschef.

König George III. von Großbritannien und Irland forderte die Mitgift für seine Schwester zurück.

Erst jetzt meldete sich König Georg III. und protestierte gegen die Behandlung seiner Schwester Mathilde. Er forderte ihre Mitgift in Höhe von 40 000 Pfund Sterling zurück. Zugleich forderte er, dass Dänemark für die ehemalige Königin eine Apanage von jährlich 30 000 Gulden aufzubringen habe. Kopenhagen reagierte allerdings nicht auf seine Forderungen. Der englische König drohte daraufhin damit, seine bewaffnete Flotte vor Kopenhagen aufziehen zu lassen. Diese Drohung wirkte. Das lange nicht benutzte Celler Schloss wurde eilig restauriert. 1772 zog Karoline Mathilde mit einem üppigen Hofstaat dort ein. Ihre beiden Kinder wurden ihr entzogen, sie durfte sie nicht sehen.

Der verbitterte dänische Adel zettelte unterdessen ein Komplott an. Baron von Bülow war der führende Kopf. Man forderte die Wiedereinsetzung der dänischen Königin Mathilde als Regentin und die Wiedereinsetzung des Adels in ein Regierungskabinett. Lord Wraxall hielt die Verbindung mit London aufrecht. Georg III. hielt sich zunächst bedeckt. Schließlich gab er in einem Dokument seine Einwilligung zur Wiedereinführung der Regentschaft seiner Schwester Mathilde. Er erklärte sich bereit, mit Geld den Umsturz zu unterstützen, wollte aber seine Anonymität erst aufgeben, wenn das Unternehmen geglückt sei.

Die Stimmung im Volk war günstig für einen Umschwung. Die grausame Hinrichtung Struensees und Brandts, das Mitleid mit der gebildeten, lebensfrohen Königin und die Willkür der Regierenden unter Julianes Einfluss steigerten den Unmut im ganzen Land. Karoline Mathilde erlebte den Wechsel aber nicht mehr. Als in Celle eine Scharlach-Epidemie ausbrach, starb die verbannte Königin mit nur 24 Jahren am 10. Mai 1775 auf dem Celler Schloss. Soweit die geschichtlichen Fakten.

Der frühe Tod der beliebten Karoline Mathilde führte im Volk zu einer Legende, die historisch nicht belegt ist. Man glaubte, dass Claaßen das Dokument Georg III. entdeckt und Juliane davon unterrichtet habe. Diese sah sich persönlich in Gefahr. Sie beschloss den Tod Mathildes. Dabei nutzte sie die Sehnsucht der Königin nach ihren Kindern. Von einem geschickten Maler ließ sie auf Elfenbein die Bildnisse ihrer beiden Kinder en miniature malen. Die Bilder überstrich sie mit einer giftigen Substanz. Juliane verschloss die Bildnisse in einem silbernen Medaillon, tat dieses in ein Kuvert und versiegelte es. Sie schickte Claaßen nach Celle. Er sollte Mathilde das Kuvert mit dem Medaillon heimlich und ohne Zeugen übergeben.

Wegen der Scharlach-Epidemie ergab sich die Möglichkeit, die Königin allein zu treffen. Sie wollte einen verstorbenen Pagen, der in der Kapelle aufgebahrt lag, noch einmal sehen. Dabei wollte sie niemand begleiten. Claaßen schlich sich aus einer Nische heran, überreichte das Kuvert wortlos und verschwand. Mathilde eilte in ihr Zimmer, riss das Kuvert auf und sah die Gesichter ihrer beiden Kinder. Mit Tränen der Freude und der Rührung führte sie die Bildnisse an ihre Lippen, küsste sie wieder und wieder.

Abends fühlte sie sich unwohl, fröstelte und ließ sich in ihr Schlafgemach führen. Täglich wurde sie schwächer. Wenige Stunden vor ihrem Tod schrieb sie an ihren Bruder, den König von England: „Mit zitternder Hand, auf der schon der Todesschweiß liegt, schreibe ich nieder, ich bin unschuldig, dessen sei der Gott mein Zeuge, zu dem ich gehe, der mich schuf und der mich richtet.“ Mit dem Medaillon an den Lippen starb Mathilde.

