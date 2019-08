Gequetscht sieht es aus, das soll es auch. Es symbolisiert alles, was der Nationalsozialismus aus den Menschen heraus gedrückt hat, vor allem die Menschlichkeit. Hier, in diesem Wohngebiet, wo die Häuser neu und gepflegt sind, war einst ein Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme in Hamburg. Zwischen 1942 und 1944 wurden hier Zwangsarbeiter aus Osteuropa und jüdische Frauen untergebracht, die unter strenger und mitunter gewaltvoller Aufsicht der SS in der Stadt Trümmer beseitigen mussten.

Einmal pro Woche legt die Freiwillige Feuerwehr Neustadt hier Blumen ab. „Wir sind ja auch Initiatoren des Gedenksteins“, sagt Wilfried Scheel, ihr Vorsitzender. 2010 erfuhr die Feuerwehr, was auf dem Gelände passierte, auf dem nun ihre Wache steht. Zwei Jahre lang recherchierten sie die Einzelheiten. Hilfe bekamen sie von einer Bremer Historikerin und einem Lehrer der Wilhelm-Kaisen-Oberschule. 2016 wurde der Gedenkstein schließlich aufgestellt. „Uns war es wichtig daran zu erinnern, was hier passiert ist“, sagt Scheel.

Zu der Einweihung des Gedenksteins seien etwa 160 Menschen gekommen, vor allem aus der Nachbarschaft, sagt Quartiersmanager Marc Vobker. Obwohl es in Strömen geregnet habe. Bis heute übernimmt die Jugendfeuerwehr die Pflege des Denkmals. Die Menschen interessierten sich für die Geschichte vor ihrer Haustür mehr als für Orte wie das knapp 800 Kilometer entfernte ehemalige Konzentrationslager Auschwitz, sagt er. Der Gedenkstein war schließlich ausschlaggebend dafür, dass die Spurensuche-Initiative damit begann, Gedenktafeln aufzustellen.

