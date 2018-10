„Es ist toll, wenn über eine dritte Kultur die Freundschaft zwischen tschechischen und deutschen Schülern gefestigt wird“, sagte sie am vorvergangenen Dienstag in der Kirchlintler Oberschule.

Als Instrument dienten Djembén aus Westafrika, das sind Bechertrommeln, deren Korpus aus einem ausgehöhlten Baumstamm bestehen. Sie sind bespannt mit einem Ziegenfell und etwa 60 Zentimeter hoch. Djemben werden nur mit den bloßen Händen angeschlagen und zeichnen sich durch ein umfangreiches Klangspektrum aus.

„Durch das rhythmische Djembétrommeln ist der Swing in die Dörfer gekommen“, erzählte Friese den zwölf Schülern. Und die waren konzentriert dabei, um eben auch diesen Swing zu bekommen. Eine Doppelstunde hatten sie Zeit und hatten viel Spaß dabei. Am Freitag zuvor waren die tschechischen Austauschschüler dann auch mit einem entsprechenden Trommelstück empfangen worden.

Im westafrikanischen Guinea gebe es ein Begrüßungsstück unter Jugendlichen, das den Namen Yankadi trage, so die Musiklehrerin. Und dieses Trommelstück mit Djembén, Bells, Basstrommel wurde bis zur Perfektion eingeübt. „Der Yankadi-Bass, der ist so gut im Rhythmus“, galt dabei als Vorlage für das harmonische Trommeln.

„German and Tschechen are playing African Music very, very good“, bestätigte Friese zum Schluss den Schülern. In Gesprächen mit den Schülern aus Letovice erfuhr Friese, dass dort mehr Musikunterricht angeboten wird als in Kirchlinteln. Drei Schüler hätten beispielsweise Klavierunterricht. „Jeder Tscheche ist ein Musikant“, erinnerte Marina Handschak, die sich neben Kerstin Karius auf Kirchlintler Seite um den Schüleraustausch kümmert, an ein bekanntes tschechisches Sprichwort.

Margrit Friese hätte gerne mehr Engagement von Elternseite aus, wenn wieder einmal die Musikstunde ausfiele: „Es ist traurig, wenn Musik ausfällt, und die Eltern machen nichts; beim Ausfall von Mathe oder Deutsch sei das ganz anders.“ Die Austauschschüler waren vom 20. bis 28. September in Kirchlinteln und übernachteten bei Gasteltern, sagte Kerstin Karius. Zusammen mit den beiden tschechischen Lehrerinnen Martina Tenorová und Martina Zouharová wurde ein Programm erstellt, das für eine kurzweilige Zeit sorgte. Der Freitag, an dem die Gäste anreisten, wurde in der Schule mit Kennenlernspielen verbracht, am Sonnabend fuhr die Gruppe nach Hamburg. Nach einer Hafenrundfahrt konnten die Schüler die Metropole zu Fuß erkunden.

Am Sonntag blieben die Schüler in den Gastfamilien, deren Kinder im Mai den Austausch in Letovice mitmachten. Montag ging es in den Verdener Kletterpark. Trotz des schlechten Wetters waren alle begeistert dabei. Dienstag und Donnerstag war wechselweise Trommel-Workshop und Sport, und am Mittwoch wurde der Serengeti-Park in Hodenhagen besucht. Natürlich nahmen die Schüler zwischenzeitlich immer wieder am Unterricht teil, „und machen gut mit“, sagte Kerstin Karius.