Der Titel ist ein Begriff, dessen Bedeutung auch für Transformation und Bewegung in verschiedenen Kontexten steht. Kein Wunder, dass die Isländer, deren sphärischer Elektro-Pop ebenso für verschiedene elektronische Formen und Ausführungen steht, diesen Titel gewählt haben. Ihr erstes Album wurde von Künstlern wie The Weeknd und Little Dragon sowie Sci-Fi-Kinofilmen beeinflusst. Es ist voller verzerrter Pulse, flüsternder Melodien, hallender Gitarren sowie verträumter Hooks und umfasst ein ganzes Spektrum an Sounds und Gefühlen. „Wut, Obsession, Vernachlässigung, Tod, Liebe, Fröhlichkeit und Hoffnung“, listet Sängerin Margrét auf, die Vök Anfang 2013 mit dem Saxofonisten Andri Már im verschneiten Reykjavík gründete. „Der Begriff ,Figure‘ steht für so viele Dinge – ebenso wie unser Album.”

Vök spielen am Donnerstag, 8. März, ab 20 Uhr im Tower.