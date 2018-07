Zimmerei H. H. Bellmer (H. H. Bellmer)

Bellmer setzt auf qualitatives Handwerk, gut ausgebildete Mitarbeiter und engen Kontakt zum Kunden. Seit 24 Jahren ist Inhaber Hans Hermann Bellmer mit seinem Betrieb am Markt und konnte sich trotz der sich veränderten Anforderungen an sein Handwerk erfolgreich behaupten. Mit insgesamt neun Mitarbeitern ist er auf den zahlreichen Baustellen in Bremen-Nord und umzu unterwegs und setzt dort die Wünsche seiner Kunden um.

Von Zimmermannsarbeiten rund um Dachstuhl und Co. bis zu individuellen Fassadenverkleidungen bietet H. H. Bellmer ein breites Spektrum an Leistungen. (H. H. Bellmer)

Der Zimmermeister gründete sein Unternehmen 1994. Die Zen-trale befand sich bis 2016 in einem Wohngebiet in Lesum. Aufgrund der Verschärfung der Auflagen zum Schallschutz und der aufkommenden Enge zog die Zimmerei für knapp zwei Jahre nach Platjenwerbe um, bis Hans Hermann Bellmer eine Halle in der Borchshöher Straße entdeckte, in der sich inzwischen das Lager der Firma befindet. Von dort aus starten die Mitarbeiter zu den zahlreichen Projekten in der Umgebung.

Hans Heinrich Bellmer ist mit seinem Betrieb seit 24 Jahren erfolgreich. (Daniela Schilling)

Über Generationen bekannt

Zu den Auftraggebern von H. H. Bellmer gehören viele Stammkunden. Diese kennen das Unternehmen und seine Mitarbeiter häufig bereits in der zweiten und dritten Generation. „Bauen ist Vertrauenssache“, weiß Hans Hermann Bellmer und sieht darin den Grund, warum viele Bauherren und Hausbesitzer immer wieder bei ihm anklopfen. „Wir empfehlen uns mit durch unsere Mitarbeiter, die mit ihrer Arbeit zum guten Ruf des Unternehmens beitragen. Viele Kunden kennen die Kollegen persönlich und vertrauen auf ihre Kompetenz“, so Bellmer.

Ein Service ist das „Alles aus einer Hand“-Prinzip, in dessen Rahmen das Unternehmen ein Konzept erstellt und dem Auftraggeber sämtliche Schritte von der Stellung des Bauantrags über die Planung bis zur Fertigstellung und Übergabe abnimmt. „Der sogenannte Generalunternehmer ist parallel zum Trend des schlüsselfertigen Bauens immer beliebter geworden. Unsere Kunden möchten viel gemanagt haben“, erklärt Hans Hermann Bellmer. Zu seiner Anfangszeit sei dies noch anders gewesen. „Da hat man sich für jede Aufgabe selbst eine Firma gesucht. Das neue Prinzip hat aber auch für uns einen Vorteil, indem es für einen besseren Arbeitsfluss sorgt“. Einhergehend mit dieser Entwicklung vergrößerte sich der Arbeitsbereich der einzelnen Gewerke. Auch wurde der Beruf des Zimmerers immer technischer und durch die Anwendung von CAD-

Programmen mehr ins Büro verlegt. „Was früher händisch zugeschnitten wurde, wird heute zu einem großen Teil an Zuschnittanlagen erledigt“, so Hans Hermann Bellmer.

Die Verwendung von nachhaltigen, ökologischen Bau- und Dämmstoffen aus nachwachsenden Quellen ist bei H. H. Bellmer selbstverständlich. Zu diesen gehören beispielsweise Dämmstoffe auf Holz- oder Zellulosebasis und Baustoffe, die für eine gute Räumatmosphäre sorgen, wie Lehmplatten oder Lehmputz. Inhaber Hans Hermann Bellmer erkennt dabei einen Trend: „Unsere Kunden möchten, was das betrifft, ein gutes Gefühl haben und sind bereit, dafür zu investieren“. Zudem erledigt das Team Reparaturen in allen Größenordnungen und ist versiert auf dem Gebiet der Fassadenverkleidungen. Mithilfe verschiedener Hölzer, dem gezielten Setzen von Fugen und innovativen Veredelungsmethoden erhalten Fassaden so ein individuelles Gesicht.

Aus- und Weiterbildung essenziell

Um auch künftig auf die Herausforderungen der Zeit vorbereitet zu sein, investiert das Unternehmen in Weiterbildung. „Das ist eine Notwendigkeit, denn die Ansprüche ans Fachwissen sind gestiegen, zum Beispiel im Bereich Bauphysik“, erklärt Zimmermeister Bellmer. Zudem bildet die Firma aus. Insgesamt zwölf Azubis haben dort ihre Lehre absolviert und diese durchgehend sehr gut abgeschlossen. Auch einige Landessieger waren darunter. Aktuell befinden sich zwei Auszubildende im Bellmer-Team. Der Inhaber ist froh, Nachwuchs zu haben und hofft, diesen auch halten zu können. Dies sei nicht selbstverständlich, denn viele seiner Azubis hätten später einen weiterführenden Berufsweg eingeschlagen, studiert und würden nun als Ingenieur, Architekt und so weiter arbeiten. „Um diesen Beruf zu machen, braucht man eine bestimmte Einstellung, denn der Job ist hart und man ist durchgehend der Witterung ausgesetzt“, beschreibt Hans Hermann Bellmer die Motivation vieler sich umzuorientieren. Um seinen Beruf attraktiver zu machen, wünschte er sich wieder mehr Wertschätzung für handwerkliche Tätigkeiten.

H. H. Bellmer, Borchshöher Str. 30 a, 28755 Bremen. Telefon: 0421 / 6 36 85 04, E-Mail: info@bellmer-zimmerei.de. Weitere Informationen auch im Internet unter www.bellmer-zimmerei.de.