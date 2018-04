Mit seiner Immobilienfirma will Torsten Schreiber Gebäude für Mietwohnungen errichten. Dafür kauft er geeignete Grundstücke und ältere Häuser an. (Torsten Schreiber)

Mit seinem frisch gegründeten Unternehmen will Torsten Schreiber jetzt in die Offensive gehen: „Wir suchen passende Grundstücke, Altimmobilien, Hinterbebauung und sanierungsbedürftige Gebäude, um sie in hochwertigen Wohnraum für unsere Mieter zu verwandeln.“ In der Regel würde neu gebaut, um den besten Energiestandard und komfortables Wohnen zu ­ermöglichen. Aber auch Sanierungen seien interessant. Vor ­allem den Landkreis Oldenburg und Delmenhorst hat der ­Ganderkeseer dabei in den Blick gefasst.

Wichtig ist dem Unternehmer dabei eine faire Abwicklung mit den ehemaligen Eignern. „Es gibt auf dem Immobilienmarkt zurzeit viele schwarze Schafe, die sich den Boom für die größtmögliche Rendite zunutze ­machen wollen“, schildert er. „Vor allem Haus- und Grund­besitzer, die die Marktentwicklungen nicht so stark verfolgen, werden dabei über den Tisch gezogen“, warnt Torsten Schreiber. „Ich denke dabei vor allem an Senioren, die sich durch eine Veräußerung ihr Altenteil ­sichern wollen und müssen. ­Diese manchmal arglosen Ver­käufer werden mit deutlich zu niedrigen Preisen abgespeist.“ Dagegen setzt der Immobilienunternehmer auf die Bewertung der zu verkaufenden Grund­stücke und Gebäude durch ein unabhängiges Gutachterteam aus Oldenburg. „Damit wollen wir für marktübliche Preise ­sorgen“, so Schreiber. Kommt eine Trans­aktion zustande, übernimmt seine Firma übrigens die Kosten für das Gutachten.

„­Außerdem lege ich Wert ­darauf, dass die Verkäufer ­während der gesamten Abwicklung Fairness und Respekt ­

durch ­unser freundliches Team erfahren – auch wenn sie sich ­

am Ende doch ­gegen eine ­Veräußerung entscheiden“, sagt er. Die Büro­kräfte am Firmen-­standort an der Wolfsheide in Ganderkesee stehen als erste Ansprechpartner für Verkaufsinteressenten zur Verfügung. Die Beratung erfolgt vertraulich und in diesem ­ersten Schritt natürlich auch ­unverbindlich.

Die späteren Mieter der neu gebauten oder frisch sanierten Wohngebäude können sich auf einen ebensolchen fairen und freundlichen Umgang verlassen, verspricht der Ganderkeseer. „Wenn zum Beispiel ­Reparaturen anstehen, sind entweder meine eigenen Mitarbeiter oder ­Kollegen aus einem unserer ­vielen bewährten, regionalen Partnerbetriebe schnellstmöglich vor Ort.“

Für Vertrauen sorgt sicher schon allein der bekannte Name „Torsten Schreiber Gerüstbau“. Seit dem Jahr 2000 ist das ­zertifizierte Unternehmen, das mittlerweile ein Team aus

27 ­geschulten Mitarbeitern ­umfasst, in dem Handwerk tätig.

„Mit unserer Erfahrung und ­unseren guten Verbindungen zu anderen Baugewerken waren wir ­einfach prädestiniert dafür, auch in der Immobilienbranche durchzustarten“, erklärt der Firmen­inhaber. „Ich habe schon länger über eine solche ­Neugründung nachgedacht und jetzt den Schwung gefunden, das endlich anzupacken“, ­erzählt Torsten Schreiber, der ­gespannt und ­ebenfalls voller Zuversicht auf die ­kommende Zeit schaut.