Jüngst schockierte Sarah Lombardi ihre Fans mit dem Bericht einer Krebsdiagnose im Internet. Nun hat sie die Gerüchte aus der Welt geschafft. (Andreas Rentz/Getty Images)

Da hatte Sarah Lombardi ihren Fans einen kräftigen Schreck eingejagt. Vor einigen Tagen hatte sie auf ihrem Instagram-Profil von einer Krebserkrankung erzählt, die 2014 diagnostiziert wurde. „Die OP war zum Glück erfolgreich, es wurde alles entfernt und bisher kam nichts zurück“, schrieb die 25-Jährige.

Dass die Sängerin vor vier Jahren derart schwer erkrankt gewesen sein soll, wusste bislang niemand. Aus triftigem Grund: Sie war es auch nicht. Wie Lombardie wiederum auf Instagram erklärte, beruhe das Ganze auf einem Missverständnis: „Ich hatte vor ein paar Tagen in meiner Insta-Story gepostet, dass ihr mir fünf Dinge, auf die ihr stolz seid, oder fünf Dinge, warum ihr euch selber gern habt, nennen solltet - da hatte ich eine Nachricht repostet von einem Mädchen, die mir von ihrer Krankheit erzählt hat, die sie überstanden hatte.“ Es war also nicht ihre eigene Krebsdiagnose, sondern die eines Fans. Sogar Wikipedia hatte kurze Zeit die Information übernommen, dass die Sängerin 2014 an Krebs erkrankt war.

Nicht sie selbst, sondern ein Fan von ihr habe diese Geschichte erzählt. Sie habe lediglich einen Repost gemacht. Die Fans können aufatmen. (Thomas Lohnes/Getty Images for Platform Fashion)

Sarah Lombardi hatte im Mai mit ihrem neuen Album „Zurück zu mir“ ihr Comeback gefeiert. Nach der Trennung von ihrem Mann Pietro Lombardi war die gebürtige Kölnerin vor allem in Fernsehformaten zu sehen wie „Let's Dance“, „Grill den Henssler“ und „Promi Shopping Queen“.