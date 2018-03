Rennen

Vettel gewinnt den Formel-1-Auftakt in Australien vor Hamilton

Sebastian Vettel hat den Formel-1-Auftakt in Australien gewonnen. Der 30 Jahre alte Ferrari-Fahrer verwies am Sonntag in Melbourne Titelverteidiger Lewis Hamilton auf den zweiten Platz.