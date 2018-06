Formel 1

Vettel nach Sieg in Kanada wieder WM-Spitzenreiter

Sebastian Vettel hat sich mit dem Sieg beim Großen Preis von Kanada die Führung in der Formel-1-Weltmeisterschaft zurückgeholt. Der Ferrari-Pilot verdrängte am Sonntag mit seinem 50. Grand-Prix-Sieg Titelverteidiger Lewis Hamilton von der WM-Spitze, weil der Mercedes-Fahrer in Montreal nur Fünfter wurde.