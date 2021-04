Die App Houseparty verlegt Feier und Spieleabend in den Videochat. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Auch 2021 sind Videochats noch der sicherste Weg, um mehrere Personen gleichzeitig zu treffen. Während sich Anwendungen wie Zoom oder Microsoft Teams für geschäftliche Treffen eignen, geht es bei Houseparty gewollt zwanglos daher – mit Emojis, bunten Hintergründen und virtuellen Spielen.

Houseparty gibt es als kostenfreie App für Apple, Android sowie als Erweiterung für den Google Chrome Browser. Wie in anderen sozialen Netzwerken können sich Nutzerinnen und Nutzer mit ihren Freunden verbinden und so Benachrichtigungen erhalten, wenn sie online sind. Bei jeder Unterhaltung entsteht ein sogenannter Raum, dem auch Freunde von Freunden beitreten können – wie auf einer Hausparty eben. Private Videochats sind mit einem Klick auch möglich.

Eine besondere Funktion der App sind die integrierten Spiele. Beim Spieleklassiker Uno gewinnt die Person, die als Erste alle ihre Karten abgelegt hat. Und bloß nicht vergessen, vor Abwurf der letzten Karte „Uno!“ zu rufen. Quick Draw erinnert an das Spiel Montagsmaler. Eine Person bekommt ein Wort angezeigt, das die anderen Teilnehmenden nicht sehen können. 19 Sekunden hat die Person Zeit, das Wort zu zeichnen – die anderen müssen raten. Beim Spiel Pick Me stimmen die Teilnehmenden über die Erfolge ihrer Freunde ab. Wer wird wohl die meisten Kinder bekommen? Oder das dickste Sparbuch haben?

Das Spiel Word Racers ähnelt dem Klassiker Scrabble: Zu Beginn der drei Runden bekommt jede Person acht Buchstaben, um innerhalb von 90 Sekunden Wörter zu bilden. Je länger die Wörter, desto mehr Punkte erhalten die Teilnehmenden. Bei Heads Up versuchen alle Spieler einer anderen Person ein Wort zu erklären – entweder mit Worten, Gesten oder Geräuschen. Die App bietet mehrere Themenpakete, weitere können hinzugekauft werden. Bei Trivia können die Nutzerinnen und Nutzer ihr unnützes Wissen testen, entweder alleine oder im Spiel gegen ihre Freunde. In welchem Land kann mal wohl beim Feiern den Ausruf „Opa“ hören? Richtig, in Griechenland.

Eine echte Performance können die Nutzerinnen und Nutzer von Houseparty beim Karaoke liefern. Die App hat mehr als 10.000 Titel zur Auswahl – von Karaoke-Klassikern über Musical-Nummern bis hin zu Liebesliedern. Mit Houseparty kann die nächste Feier kommen – ganz coronakonform.