"I, Tonya" ist eine Lebensgeschichte voller Vollpfosten: Da muss man ja irgendwann gegenrammen und einen Unfall bauen. (DCM)

Den Traum von der Karriere als Eislaufprinzessin lebte Tonya Harding zumindest zeitweise - in Erinnerung blieb die Amerikanerin aber vor allem wegen des stümperhaft ausgeführten Attentats auf eine Konkurrentin. „I, Tonya“ (2018, Regie: Craig Gillespie) ist eine wunderbar bissige Komödie, die es mit der Wahrheit nicht immer ganz genau nimmt. Des Weiteren gibt es diese Woche im Heimkino: „Midnight Sun - Alles für dich“ und „Nur Gott kann mich richten“.

I, Tonya (VÖ: erschienen)

Tonya (Margot Robbie) und Jeff (Sebastian Stan) sind nach dem stümperhaften Attentat auf Nancy Kerrigan schnell ins Visier des FBI geraten. (DCM)

Eis-Prinzessin wollte sie sein, doch sie wurde zur Eis-Hexe: „I, Tonya“ ist weniger ein Biopic als eher ein tragikomisches Porträt über Tonya Harding (Margot Robbie), die sich zeitlebens ihrer Chancen beraubt sah. Für ihre Darstellung von Hardings Mutter wurde Allison Janney mit dem Oscar als Beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Wer wissen mag, wie grotesk das Leben Hardings wirklich war, der sollte sich den Film unbedingt bis zum Ende des Abspanns ansehen. Denn dort laufen die echten Interviews mit den Beteiligten - und man sieht, wie nah dran der Film an der Realität überraschenderweise bisweilen ist.

Nur Gott kann mich richten (VÖ: 30. August)

Eine seltene Krankheit zwingt zwei Teenager dazu, ihre Liebe in der Romanze "Midnight Sun" vom Tageslicht fernzuhalten. (Universum)

Ein fehlgeschlagener Überfall brachte Ricky (Moritz Bleibtreu) ins Gefängnis. Nun will er im harten Thriller „Nur Gott kann mich richten“ (2018) von Özgür Yildirim ein letztes Mal ein Ding drehen, um dann geläutert eine Bar zu eröffnen. Dass das Vorhaben aus dem Ruder läuft, ist keine Überraschung. Der Film entfacht trotzdem einen enormen Sog.

Midnight Sun - Alles für dich (VÖ: 30. August)

In "Midnight Sun" spielt Patrick Schwarzenegger einen smarten Skater, der sich in seine schöne Nachbarin (Bella Thorne) verliebt. Die hat allerdings ein düsteres Geheimnis. (SquareOne/Universum)

Die 17-jährige Katie (Bella Thorne) lebt in der Dunkelheit. Sie leidet an einer seltenen Krankheit, die es ihr verbietet, sich direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen. Trotzdem will sie in der berührenden Romanze „Midnight Sun“ mit ihrem Schwarm Charlie (Patrick Schwarzenegger) das große Glück erleben - auch wenn das vielleicht nur von kurzer Dauer ist.