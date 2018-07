Juli, erfolgt um 18.30 Uhr der Anpfiff zum Autohaus-Ford-Block-Cup. In der Gruppe 1 spielen FC Verden 04, TSV Thedinghausen, TSV Dauelsen und FSV Langwedel-Völkersen II. Gastgeber SV Wahnebergen startet einen Tag später am Dienstag, 31. Juli , in der Gruppe 2 mit SV Vorwärts Hülsen II, TSV Lohberg und TSV Dörverden.

Am Mittwoch, 1., und Donnerstag, 2. August, finden ab 19 Uhr Platzierungsspiele statt. Am Freitag, 3. August, ist der Finalspieltag, mit dem Spiel um Platz drei ab 17.30 Uhr und dem Finale ab 19 Uhr.

Am Sonnabend, 4. August, treten die Fußballfrauen der SG Wahnebergen/Westen um 15.30 Uhr in einem Freundschaftsspiel gegen den TSV Gladebeck aus dem Kreis Northeim an. Am Abend beginnt dann um 19 Uhr die überaus beliebte Grün-Weiße SVW-Nacht mit DJ, großer Tombola und Sparstunde ab 20 Uhr. Als Höhepunkt und Abschluss der Sportwoche findet dann am Sonntag, 5. August, ab 11 Uhr wieder das große Jux-Fußball-Turnier statt. Anmeldungen werden noch bis 10.30 Uhr vor Ort angenommen.