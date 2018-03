Wer heute neu baut, möchte einen optimalen Energiestandard ohne dicke Dämmpakete auf der Fassade erreichen. Eine gute Lösung bieten Hartschaum-Dämmplatten. Sie sind leichter zu verarbeiten und zuzuschneiden als zum Beispiel Faser-Dämmstoffe. (djd/puren)

Abschreckende Beispiele von älteren Häusern, deren Fenster nach einer Dämmung wie Schießscharten in der Fassade verschwinden, hat sicher jeder schon einmal zu Gesicht bekommen. Weil Boden heute teuer und die Grundstücksgrößen vielerorts limitiert sind, schrecken viele Bauwillige davor zurück, ihr Eigenheim mit dicken Dämmplatten zu versehen. Denn diese kosten im Zweifelsfall wertvolle Wohnfläche. Doch welche Alternativen gibt es, wenn man einen guten Wärmeschutz mit einer schlanken Bauweise kombinieren möchte?

Koll Spezialisten Eigenheim (Sonja Lachnit und djd/puren, djd/puren)

Wie dick eine Dämmung ausfallen muss, um die gesetzlichen Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) einzuhalten oder einen noch besseren energetischen Standard zu erreichen, hängt vor allem von ihrem Wärmedurchgangswert, dem sogenannten U-Wert ab. Je niedriger dieser ausfällt, desto besser dämmt das Material und desto schlanker ist der erforderliche Aufbau. Einen im Vergleich zu anderen marktgängigen Dämmstoffen besonders guten Wärmedurchgangswert besitzen Polyurethan-Hartschäume, die bereits mit sehr dünnen Dämmstoffdicken einen sehr guten Wärmeschutz erzielen.

Auch für eine Außendämmung der Fassade, die dem aktuell in der EnEV vorgeschriebenen U-Wert entspricht, genügen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Wandaufbau die vergleichsweise dünnen Dämmstoffmaterialien aus Polyurethan. Hingegen benötigen andere Dämmstofftypen deutlich mehr an Aufbautiefe und verschlingen dadurch kostbaren Wohnraum. Möchte man einen besseren Standard, zum Beispiel den eines Passivhauses, erreichen, erhöhen sich die Schichtstärken entsprechend.

Hartschaum-Dämmplatten aus Polyurethan zeichnen sich durch eine einfache Verarbeitung aus und ermöglichen eine lückenlose Verlegung. Die feste Oberfläche macht ein problemloses Aufbringen eines speziellen Armierungsgewebes möglich, das bei einer Putzfassade erforderlich ist. Auch Lampen oder Gestaltungselemente lassen sich dadurch leicht in der Fassade verankern. Dass die Dämmplatten weniger schadensanfällig und feuchteresistent sind, gibt ihnen zudem Langlebigkeit.

Weitere Informationen zum Thema gibt es unter www.

purenotherm.de.