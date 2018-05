Das Café auf dem Kulturgut Ehmken Hoff bietet seinen Gästen an jedem Sonntag köstliche Torten und Kaffeespezialitäten. In Tagesausstellungen zeigen zudem immer wieder Kunsthandwerker und Hobbykünstler ihre Werkstücke. Am Pfingstsonntag, 20. Mai, präsentiert ab 14 Uhr Karin Kirsch dekorativen Halsschmuck.

Am Pfingstmontag, 21. Mai, ist das Café auf dem Kulturgut ebenfalls geöffnet und lädt ab 11 Uhr zu Kaffee und köstlichen Torten ein. Zudem stellt Tanja Keppler aus Nienburg handgefertigte Dekoartikel aus Holz im Café aus.

Außerdem ist am Pfingstmontag ab 8 Uhr wieder Flohmarkttag (Foto). Auf dem Ehmken Hoff kann dann nach Herzenslust gestöbert, gehandelt und gekauft werden, denn sicherlich lassen sich viele kleine und größere Schätze entdecken. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Markttag wird für jeden Stand eine Gebühr von drei Euro pro Meter erhoben. Zur Stärkung gibt es zwischen 8 und 10 Uhr belegte Brötchen und Kaffee. Am späteren Vormittag öffnet die beliebte Würstchenbude der Feuerwehr, Fisch-Köstlichkeiten gibt es am Wagen von Fisch Donner, und Erfrischungen bietet der Eiswagen Eis-Zeit.