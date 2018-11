Lehrerin Iris Krüger erteilt den ersten Hornunterricht.

Die Begeisterung für die Instrumentalklassen ist ungebrochen. Sowohl die Streicher- als auch die Bläserklasse sind voll besetzt.

Das Interesse für die Streicherklasse war diesmal besonders groß. Mit viel Motivation und Spielfreude nahmen die Kinder ihre Instrumente in Empfang. Bald schon konnten sie erste kleine Stücke spielen. Die ebenfalls angereisten Instrumentallehrer sorgten für die richtige Haltung und dachten sich manche spielerische Übung aus. So wurde im Rhythmus marschiert und dazu gezupft. Da die Instrumentalklassen aus Kindern aller 5. Klassen zusammengesetzt sind, trägt die Rotenburgfahrt auch dazu bei, dass die Instrumentalklassen als neue Gruppen zusammenwachsen und die Kinder sich untereinander besser kennenlernen.

Geigen, Celli, Kontrabässe: Die Streicherklasse war mit Feuereifer bei der Sache.

Die Bläserklasse fand erstmals unter Leitung von Iris Krüger statt. Sie unterrichtet seit zwei Jahren am Domgymnasium und ist selbst Hornistin. Mit großem Elan ging sie die Aufgabe des Anfängerunterrichts an. Aber nicht nur für die Hörner, sondern auch für Flöten, Oboen, Klarinetten, Saxophone, Trompeten, Posaunen und Euphonien konnte sie bei den Kindern große Motivation und Neugier wecken. Und es war gar nicht so einfach, alle Wünsche zu erfüllen, die die Kinder auf ihre Instrumentenwunschzettel geschrieben hatten. Doch dann waren alle Instrumente verteilt, die Instrumentallehrer halfen dabei, den Instrumenten die ersten Töne zu entlocken und schon konnte das Zusammenspiel im großen Klassenorchester losgehen.

Die Kinder, die am normalen Musikunterricht teilnehmen, begannen diesmal ein sehr interessantes Musikprojekt, das verspricht, sehr vielseitig zu werden. Den inhaltlichen Rahmen bildete das Thema Wasser. Das Spektrum reichte von alten Seemannsliedern, die mit altertümlichen Tänzen begleitet wurden, über die Reise eines Wassertropfens bis hin zum Musizieren auf Wasserflaschen. Diese Wasserflaschen waren durch unterschiedliche Füllmengen als Töne einer Tonleiter gestimmt und konnten so als Wasserxylophon gespielt werden. Eine weitere Gruppe beschäftigte sich damit, „Das Aquarium“ von Saint-Saëns mit Bewegung und bunten Tüchern darzustellen. Dorino Förster, der ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Kultur am Domgymnasium absolviert, unterstützte das Wasserprojekt tatkräftige mit eigenen Ideen. Die Aufführung dieser besonderen Wassermusik ist Anfang Februar zu erwarten. Bis dahin wird im Musikunterricht weiter fleißig geübt.

Auch die Klassenlehrer der 5. Klassen waren mit nach Rotenburg gefahren und hatten dort Zeit für Klassenaktivitäten. Bei schönem Wetter konnten die Kinder viel draußen sein. Sowohl die Tischtennisplatten als auch der Billardtisch und die Slackline waren heiß begehrt. An einem Nachmittag ging es außerdem ins Freizeitbad Ronolulu.