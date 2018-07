„Die Tiere fühlen sich wohl bei uns. Das zeigt sich neben vielen anderen Aspekten auch durch den Nachwuchs. Das Paarungsverhalten wird bei Wildtieren nur dann ausgelebt, wenn alles passt. Das Umfeld und natürlich auch die Fütterung. Kein Wildtier würde sich unter Stress paaren oder gar um den Nachwuchs kümmern“, so Ismer weiter.

Natürlich ist die große Freude über die zahlreichen Tierkinder auch mit viel Arbeit verbunden. Neben der täglichen Kontrolle durch die Tierpfleger ob die Jungtiere ausreichend versorgt werden, wachsen und sich ihrer Art entsprechend entwickeln darf auch die medizinische Versorgung nicht zu kurz kommen. „Die Kennzeichnungspflicht spielt eine große Rolle bei uns im Tierpark“, erklärt Nils Ismer. „Vom Kanarienvogel bis zum Elefanten muss jedes Tier registriert und unverwechselbar gekennzeichnet werden.“

Hier arbeitet man mit verschiedenen Möglichkeiten. Die Vögel werden beringt, bei Rindern, Schafen und Ziegen gibt es die bekannten Ohrmarken und die Säugetiere werden mit einem Microchip gekennzeichnet. Dieser Chip wird im Alter von wenigen Wochen mittels einer Spritze in den Muskel implantiert. „Wir verbinden das Chippen immer mit ersten oder zweiten medizinischen Behandlung der Kleinen“, so Ismer. „Je weniger wir die Jungtiere fangen und für eine Behandlung von ihrer Mutter trennen müssen, desto weniger Stress verursachen wir für den Nachwuchs.“

Dabei sind die erst wenige Wochen alten Raubkatzen schon sehr wehrhaft. Ob die kleinen Luchse, die Polarfüchse, das kleine Pumababy oder das Jungtier bei den Servalen. Das Einfangen und Festhalten der Tiere verlangt von Tierpflegerin Frauke Niehus die volle Aufmerksamkeit. „Die erste Zeit nach der Behandlung sind die Kleinen noch sehr zurückhaltend uns gegenüber, aber nach einigen Tagen haben sie den Schreck vergessen und benehmen sich genauso aufmerksam und neugierig wie immer“, sagt Niehus, nachdem sie den kleinen Servalkater wieder zu seiner Mutter entlassen kann.

Bis zur Tierkindertaufe am Sonntag, 12. August, sind alle Tierkinder gekennzeichnet. „Vor allem werden hierbei auch gleich die Geschlechter bestimmt, damit wir unseren fleißigen Helfern, die uns jedes Jahr bei der Tiernamensuche unterstützen auch gleich sagen können, ob wir einen Mädchen- oder Jungennamen suchen“, freut sich Yvonne Habermann schon auf den Termin. Wer also einen guten Vorschlag hat, sollte sich den Termin vormerken. Die Tierkindertaufe beginnt am 12. August um 14 Uhr. Es gibt wie immer tolle Preise zu gewinnen.