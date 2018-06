Der beliebte Messenger WhatsApp bekommt ein großes Update. (Creative Commons Zero (CC0))

Vermutlich ist fast jeder WhatsApp-Nutzer auch Mitglied in einer Gruppe. Mit dem neuen Update des Messengers können Admins erstmals bestimmen, dass nur noch sie in der Gruppe schreiben dürfen. Alle weiteren Mitglieder können dann Beiträge nur noch lesen und lediglich über die Option „Nachricht an Admin“ auf diese antworten. Außerdem darf festgelegt werden, wer den Gruppenbetreff, das -bild sowie die -beschreibung ändern darf. Entsprechende Einstellungen können unter „Gruppeninfo“ und „Gruppeneinstellungen“ vorgenommen werden. Die neuen Funktionen sind vor allem in großen Gruppen durchaus sinnvoll.

Außerdem wird nun auch der Rufnummernwechsel vereinfacht. Etwa nach einem Anbieterwechsel kann unter „Einstellungen“ und „Account“ die Rufnummer geändert und ausgewählt werden, welche Kontakte benachrichtigt werden sollen. Die neue Funktion ist zunächst wohl nur in der iOS-Version verfügbar.

Weiterhin ändert sich die Bedienung bei der Aufnahme von Sprachnachrichten. Ab sofort reicht ein Wisch nach oben für die Aufnahme. Zuvor musste man den Button gedrückt halten. Gerade bei längeren Sprachnachrichten trieb die alte Vorgehensweise so manchen Nutzer zur Verzweiflung.

Das recht umfangreiche Update wird derzeit an iOS- und Android-Nutzer verteilt. Außerdem hat WhatsApp eine Beta-Version für Android-Nutzer zur Verfügung gestellt, welches endlich das Medien-Chaos beenden soll. Denn immer wieder sorgen Medien aus WhatsApp-Chats für Unordnung in der allgemeinen Galerie des Smartphones. Wann das Update für alle Nutzer zur Verfügung stehen soll, ist nicht bekannt.