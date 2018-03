Beim Buchholzer Schwimmfest gab es für die Likeedeler Kinder jede Menge Medaillen. Das Schwimmfest wird jedes Jahr von der Schule An Boerns Soll ausgerichtet und erfreut sich großer Beliebtheit. Klar, dass da die jungen Schwimmerinnen und Schwimmer der Likedeeler-Schule der Lebenshilfe nicht fehlen durften. Die neun Verdener Mädchen und Jungen hatten am Donnerstag, 15. Februar, nicht nur jede Menge Spaß im Wasser, sondern am Ende des Tages auch jede Menge Medaillen ergattert. Mit einer Zeit von 0:41,46 auf 25 Metern Freistil erreichte Michelle Kacar eine Goldmedaille. Danielle Kersten und Eda Senci sicherten sich jeweils eine Silbermedaille über 25 Meter Freistil. Gleich zwei Bronzemedaillen bekam Lisa-Marie Bork über 25 und 50 Meter Freistil. Ebenfalls Bronze erschwammen sich Saskia Schöffel, Emilia Kelle und Florian Bork über 25 Meter Freistil. Insgesamt gab es acht Medaillen – eine Ausbeute, auf die Kinder sichtbar stolz waren.