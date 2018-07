Kinderschminken darf bei dem Familienfest am Schützenfestsonntag natürlich nicht fehlen. (Pixabay.com)

Das Falkenburger Schützenfest ist ein Ereignis für die ganze ­Familie. Insbesondere bei

der Kinderolympiade am Sonnabend, 11. August, von 15.30 bis 18 Uhr wird jede Menge für ­junge Besucher geboten. Es ­winken lustige Spiele und tolle Preise.

„Wir bieten um die zehn ­Spielstationen und Kinderschminken an. Dafür suchen wir jedes Jahr etwas anderes aus“, schildert Corinna Lüschen. Die 27-jährige Grundschullehrerin und Schützin organisiert schon seit einigen Jahren für den ­Falkenburger SV die Spielerallye für junge Festbesucher. Mitglieder des SV, vor allem aus der Jugendabteilung, helfen ihr vor Ort und betreuen die kleinen Teilnehmer.

Zahlreiche Spielstationen warten auf die jungen Teilnehmer. (Schützenverein Falkenburg)

Kinderschminken, Wurfspiele und bei gutem ­Wetter auch ­Stationen, bei ­denen ­Wasser eine erfrischende Rolle spielt, kündigt Corinna Lüschen an. Daran ­können nicht nur kleine Vereinsmitglieder teilnehmen, sondern alle Mädchen und Jungen sind herzlich ein­geladen, mit­

zumachen.

Bei jedem Spiel gewinnen die Kinder einen kleinen Preis von Flummi bis hin zum bunten ­Bleistift. Wer alle Stationen ­absolviert hat, kann um 18 Uhr an einer Verlosung teilnehmen. Dabei locken größere Gewinne wie ein Fußball oder Brettspiele. „Die Preise sind von Unter­nehmen aus Ganderkesee und Umgebung sowie vom Verein gestiftet“, sagt Corinna Lüschen.

Der Falkenburger Festplatz ist mit Imbissbuden und Hüpfburg etwas für die ganze Familie. (frei)

„Die Resonanz auf die Kinderolympiade ist jedes Jahr toll. Rund 30 Kinder oder noch mehr nehmen unserer Erfahrung nach immer daran teil“, freut sie sich.

Junge Festbesucher können am Sonnabend zusätzlich am Wettkampf um die Königs- und Adjutantentitel für Kinder und Schüler teilnehmen. Der sport­liche Wettstreit wird ebenfalls am Sonntagnachmittag fort­geführt.

Außerdem hält der bunte Festplatz allerlei schöne Zerstreuung von Hüpfburg bis Eiswagen ­bereit.