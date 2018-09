Das 1200-jährige ehemalige Benediktinerkloster führte den Singkreis Völkersen zurück in die Zeit der Karolinger. 60 Sänger, Sängerinnen und Freunde des Chores bestaunten die Klosteranlage, den Kreuzgang, den Kaisersaal sowie die Fürstliche Bibliothek mit ihren 75 000 Bänden. Nach der einstündigen Führung wurde in der Klosterkirche eine Andacht von Pastor Dieter Sogorski von der Verdener Domgemeinde III abgehalten. Zudem wurde unter der Leitung von Chorleiterin Zita Elfers gesungen.

Sehr zur Freude der Völkser Ausflügler gesellte sich der Langwedeler Hermann Bunke dazu. Dieser lebt jetzt in der Nähe von Corvey in Höxter. Nach der Besichtigung und der Andacht ging es in den Corveyer Hof zum Essen. Nach der Stärkung stand eine zweistündige Weserfahrt von Polle über Rühle zur Münchhausenstadt Bodenwerder im Landkreis Holzminden auf dem Programm. An Bord gab es reichlich Kaffee und Kuchen. Diese Stärkung war auch dringend notwendig, denn die Reise auf der Weser wurde unfreiwillig verlängert: Am Ziel in Bodenwerder erwartete die Völkser ein schweres Unwetter, ein Verlassen des Schiffes war nicht möglich. Letztlich kamen aber alle Mitglieder und Freunde des Chores wohlbehalten wieder in Völkersen an.