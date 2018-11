Beim TSV Sankt Jürgen haben auch die jüngsten Mini-Fußballer ab drei Jahren schon viel Spaß.

Die Hallenturnierserie beginnt am 16. Dezember ab 10 Uhr mit dem Höfele&Leichen-Weihnachtscup der U 11-Jahrgang 2008-Teams. Zwei Turniere morgens (mittlere Stärke) und nachmittags (die starke Gruppe) möchte der Gastgeber um die Trainer Florian Hackstedt, Fiona John, Helle Flamm und James O'Brian in der Ostlandstraße veranstalten. Teams aus der Region, aber auch aus Heiligenrode, Delmenhorst und Drochtersen haben bereits zugesagt.

Am 20. Januar ab 10 Uhr wird das Hallenturnier der U 13-Jahrgang 2006 ausgespielt. Die neuformierte Truppe der U 13 um das Trainerteam Rolf Seiler, Ronald Miesner und Markus Behrens möchte der starken Konkurrenz in den beiden Schoofmoorhallen Paroli bieten. Namhafte Teilnehmer wie der SC Borgfeld, HEBC Hamburg, JFV Buxtehude, OSC Bremerhaven oder auch die von weit her kommende JSG Weener aus Ostfriesland nehmen am Turnier in Lilienthal teil.

Der U 10-Jahrgang 2009 des TSV Sankt Jürgen um die Trainer Oliver Gau und Ronald Miesner möchte beim ersten Hinrich-Rosenbrock-Wintercup auf das Siegertreppchen. Das Turnier für die mittlere Stärke beginnt ab 10 Uhr, für die starke Gruppe ab 14 Uhr in der Ostlandhalle in Falkenberg. Teams aus den Landkreisen Osterholz, Rotenburg, Verden, Stade, Oldenburg und aus Bremen sind vertreten.

Die Turnierserie des TSV Sankt Jürgen geht dann am 24. Februar mit dem Hallenturnier des U 9-Jahrgangs 2010 weiter. Für das Team um die Trainer Eik Hapke und Ricarda Meyer beginnt das Turnier ab 10 Uhr. Teams aus Hannover und Nienburg haben hier den weitesten Anfahrtsweg. Ab 14 Uhr starten in der Ostlandhalle die U 7-Jahrgang 2012-Bambini ihr Hallenturnier unter Obhut der Trainer Birger Hufe, Jan Horstmann und Piet Behrens. Ein starkes Teilnehmerfeld mit Vereinen aus Osterholz, Hamburg, Hude und Bremen wird dann mit viel Spaß und Freude dem Ball hinterherlaufen.

Die letzten beiden Turniere der Hallenserie 2018/2019 finden schließlich am 24. März in der Ostlandstraße statt. Dort sind der U 6-Jahrgang 2013 und die jünger-Minikicker ab 10 Uhr und die U 15-Jahrgang 2004-Junioren ab 14 Uhr am Start.

Außerdem fährt der TSV Sankt Jürgen mit seinen sechs- bis zwölfjährigen Nachwuchskickern am 9. Februar zu einer Tagesreise nach Braunlage in den Harz zum Rodeln. Zusätzlich werden dort viele weitere Freizeitaktivitäten für die Kinder angeboten.

Eine Woche vor Ostern fahren die U 11- bis U 13-Jugendmannschaften für eine Woche zu Ihrer zweiten Auslandsfreizeit an die Costa Brava. Im Ort Calella schlafen die Sportler in einem Hotel, außerdem nehmen sie an der Copa Costa Brava teil. Neben viel Freizeit ist auch ein Tagestrip nach Barcelona mit einer Besichtigung des berühmten Stadions Nou Camp des FC Barcelona geplant.

Über Pfingsten ist geplant, dass die U 10-, U 11- und U 13-Junioren und -Juniorinnen am 30. Karl-Hünefeld-Gedächtnisturnier der Tuspo Surheide in Bremerhaven teilnehmen.

Im Juni sind dann die Sommertuniere der U 6-Jahrgang 2013 und jünger am 15. vormittags, U 7-Jahrgang 2012 nachmittags, der U 9-Jahrgang 2010 am 16. ganztags, der U 10-Jahrgang 2009 am 22. ganztags und der U 11-Jahrgang 2008 am 23. ganztags jeweils auf der Sportanlage in Kleinmoor geplant. Außerdem soll es noch zwei Vorbereitungsturniere auf die Saison 2019/20 für die U 14-Jahrgang 2006 am 17. August vormittags und für die U 16-Jahrgang 2004 nachmittags geben.

Der TSV Sankt Jürgen ist stolz, das der Verein im kommenden Jahr auch zwei Fußballschulen auf der Sportanlage Kleinmoor anbieten kann: Zum einen kommt in den Sommerferien vom 8. bis 12. Juli die bekannte FC-Sankt-Pauli-Rabauken-Fussballschule, die in diesem Jahr in Sankt Jürgen 75 Teilnehmer hatte. Dazu konnte der Verein die Werder-Bremen-Fußballschule für das Wochenende vom 13. bis 15. September engagieren. Wer Interesse hat, erreicht Jugendleiter Florian Hackstedt unter Telefon 01 72/15 43 79 7.