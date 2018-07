Gluthitze und beste Laune – da war der Seemanns-Chor Vegesack richtig: Beim Hafenspektakel in Bremerhaven sahen und hörten die Zuschauer wieder einmal den Vegesacker Chor in Bestform: Chorleiterin Birgitt Kropp heizte dem Publikum und ihren Jungs wieder mächtig ein. Abwechselnd mit den anderen Chören gaben Sänger und Musiker ihr Bestes – stimmgewaltig und herzergreifend.

Wer den Chor wiedersehen möchte, kann das an diesem Sonntag, 29. Juli, beim Leuchtturmfest am Klimahaus Bremerhaven. Weitere Auftrittstermine sind am Donnerstag, 2. August, um 17 Uhr in der Stadtkirche Vegesack (Benefizkonzert) sowie am Sonnabend, 4. August, um 11.30 Uhr (Breite Straße), 15 Uhr (auf der Hafenwaldbühne mit Kitakindern) und 16.30 Uhr (Schulschiff Deutschland) auf dem Festival Maritim in Vegesack.

Unterdessen ist der Vorverkauf für die Hafenbar am Sonntag, 14. Oktober, im Bürgerhaus Vegesack angelaufen. Karten gibt es bei Chorleiterin Birgitt Kropp, Telefon 04 21 / 665 94 49. Gern gesehen sind auch immer wieder neue Sänger und Musiker, die Interesse an maritimer Musik haben. Übungsabende sind immer mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Kirche auf dem Gelände der Jacobs University in Grohn.